Испания
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Звездный форвард Реала выбыл на несколько недель из-за травмы
Плохие новости для клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Эспаньолы", который сейчас выступает за мадридский "Реал" на правах аренды, Хоселу получил повреждение.
33-летний немец не будет играть примерно три недели из-за отека кости на правой лодыжке.
Хоселу в этом сезоне Ла Лиги провел 25 поединков, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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