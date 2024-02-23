Звездный форвард Реала выбыл на несколько недель из-за травмы

Нападающий "Эспаньолы", который сейчас выступает за мадридский "Реал" на правах аренды, Хоселу получил повреждение.

33-летний немец не будет играть примерно три недели из-за отека кости на правой лодыжке.

Хоселу в этом сезоне Ла Лиги провел 25 поединков, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.