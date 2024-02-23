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Звездный форвард Реала выбыл на несколько недель из-за травмы

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Звездный форвард Реала выбыл на несколько недель из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Эспаньолы", который сейчас выступает за мадридский "Реал" на правах аренды, Хоселу получил повреждение.

33-летний немец не будет играть примерно три недели из-за отека кости на правой лодыжке.

Хоселу в этом сезоне Ла Лиги провел 25 поединков, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
23.02.2024 в 17:56
Звездний форвард Реала" (с) А що, в Реалі є не зіркові форварди?
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
23.02.2024 в 17:56
Звездний форвард Реала" (с) А що, в Реалі є не зіркові форварди?
Ответить
0
0

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