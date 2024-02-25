"Он выберет свое будущее сам": Анчелотти ответил - о будущем Модрича

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти поделился своими мыслями о будущем Луки Модрича в тренерском штабе.

"Лука Модрич в тренерском штабе? Я не знаю, чем он будет заниматься в будущем. Он по-прежнему невероятный игрок.

Он выберет свое будущее сам, я не собираюсь говорить об этом с журналистами", — приводит слова Карло Анчелотти Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).