Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он выберет свое будущее сам": Анчелотти ответил - о будущем Модрича
Вопрос о работе в тренерском штабе остается открытым
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти поделился своими мыслями о будущем Луки Модрича в тренерском штабе.
"Лука Модрич в тренерском штабе? Я не знаю, чем он будет заниматься в будущем. Он по-прежнему невероятный игрок.
Он выберет свое будущее сам, я не собираюсь говорить об этом с журналистами", — приводит слова Карло Анчелотти Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
⚪️???????? Ancelotti: "Luka Modrić in the coaching staff? I don't know what he will do in his future. He's still an incredible player".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2024
"He will choose his future, I don't speak about this with you journalists". pic.twitter.com/OiDUz49k9M
Напомним, в текущем сезоне Модрич принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, из которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
Популярное сейчас
- Верес - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты
- Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – DeepState
- Лунин: В Реале немного насмехались, что у меня самые плохие и отвратительные бутсы во всей Ла Лиге
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО