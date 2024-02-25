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"Он выберет свое будущее сам": Анчелотти ответил - о будущем Модрича

Испания

Вопрос о работе в тренерском штабе остается открытым

"Он выберет свое будущее сам": Анчелотти ответил - о будущем Модрича

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Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти поделился своими мыслями о будущем Луки Модрича в тренерском штабе.

"Лука Модрич в тренерском штабе? Я не знаю, чем он будет заниматься в будущем. Он по-прежнему невероятный игрок.

Он выберет свое будущее сам, я не собираюсь говорить об этом с журналистами", — приводит слова Карло Анчелотти Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в текущем сезоне Модрич принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, из которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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Карло Анчелотти Лука Модрич
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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