Мичел рассказал о кадровой ситуации Жироны

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес накануне игры с "Райо Вальекано" поделился информацией о травмированных.

Блинд будет отсутствовать, поскольку у него продолжаются проблемы с ногой. Вернулись Давид Лопес и Хастин - Тони Вилья и Хоэль Рока все еще вне игры. Это была хорошая неделя, и мы готовы выиграть игру, которая будет очень тяжелой. Мы всегда хотим побеждать, и если мы будем на высоте, то сможем победить любого соперника.