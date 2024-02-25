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Мичел рассказал о кадровой ситуации Жироны

Испания
Обновлено

Один из лидеров до сих пор отсутствует

Мичел рассказал о кадровой ситуации Жироны

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес накануне игры с "Райо Вальекано" поделился информацией о травмированных.

Блинд будет отсутствовать, поскольку у него продолжаются проблемы с ногой. Вернулись Давид Лопес и Хастин - Тони Вилья и Хоэль Рока все еще вне игры. Это была хорошая неделя, и мы готовы выиграть игру, которая будет очень тяжелой. Мы всегда хотим побеждать, и если мы будем на высоте, то сможем победить любого соперника.

Матч 26-го тура Ла Лиги "Жирона" - "Райо Вальекано" состоится в понедельник, 26-го февраля. Начало в 22:00.

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Источник:
www.estadiodeportivo.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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