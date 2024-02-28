В Саудовской Аравии заинтересовались тремя игроками Барселоны

Клубы Саудовской Аравии заинтересовались тремя игроками "Барселоны".

По информации издания Мundo Deportivo, аравийцы намерены летом договориться о трансфере Рафиньи и Левандовского, а также голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 3 марта, они сыграют против "Атлетик Бильбао". Начало - в 22:00.