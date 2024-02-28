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В Саудовской Аравии заинтересовались тремя игроками Барселоны
Аравийцы попытаются договориться с испанским клубом о трансфере некоторых игроков
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Клубы Саудовской Аравии заинтересовались тремя игроками "Барселоны".
По информации издания Мundo Deportivo, аравийцы намерены летом договориться о трансфере Рафиньи и Левандовского, а также голкипера Марка-Андре тер Штегена.
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Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 3 марта, они сыграют против "Атлетик Бильбао". Начало - в 22:00.
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Источник:mundodeportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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