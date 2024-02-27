Хави хочет взять отпуск после ухода из Барселоны

Хави Эрнандес объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.

44-летний испанец хочет взять отпуск во время кампании 2024-2025 годов, чтобы он мог провести время со своей семьей. Но это может измениться, если Хави получит слишком хорошее предложение, чтобы от него отказаться.

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.