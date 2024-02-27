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Хави хочет взять отпуск после ухода из Барселоны
44-летний тренер хочет сделать небольшой перерыв
twitter/FabrizioRomano
Хави Эрнандес объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.
44-летний испанец хочет взять отпуск во время кампании 2024-2025 годов, чтобы он мог провести время со своей семьей. Но это может измениться, если Хави получит слишком хорошее предложение, чтобы от него отказаться.
Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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