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Хави - о Араухо: Он будущее Барселоны
Главный тренер испанского клуба высказался о защитнике Барселоны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави накануне матча против "Хетафе" высказался о защитнике Рональде Араухо.
"Я не сомневаюсь, что Араухо - это настоящее и будущее "Барсы" Он является фундаментальной частью клуба и уже является капитаном. Рональд должен играть здесь, всегда".
Араухо в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 18 матчей, в которых забил один гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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