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Хави - о Араухо: Он будущее Барселоны

Испания

Главный тренер испанского клуба высказался о защитнике Барселоны

Хави - о Араухо: Он будущее Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави накануне матча против "Хетафе" высказался о защитнике Рональде Араухо.

"Я не сомневаюсь, что Араухо - это настоящее и будущее "Барсы" Он является фундаментальной частью клуба и уже является капитаном. Рональд должен играть здесь, всегда".

Араухо в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 18 матчей, в которых забил один гол.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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