Хави - о Араухо: Он будущее Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Хави накануне матча против "Хетафе" высказался о защитнике Рональде Араухо.

"Я не сомневаюсь, что Араухо - это настоящее и будущее "Барсы" Он является фундаментальной частью клуба и уже является капитаном. Рональд должен играть здесь, всегда".