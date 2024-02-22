Ван дер Варт - о Френки де Йонге: Он играет в футбол, как почтальон

Бывший игрок "Реала" Рафаэль ван дер Варт раскритиковал полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга после матча Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1).

"Он играет в футбол, как почтальон. Ему нужно слишком много времени, чтобы передавать мяч вперед, вместо этого он продолжает бегать и пасовать его своему товарищу по команде".