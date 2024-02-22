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Ван дер Варт - о Френки де Йонге: Он играет в футбол, как почтальон
Рафаэль прокомментировал игру Френки де Йонга
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Реала" Рафаэль ван дер Варт раскритиковал полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга после матча Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1).
"Он играет в футбол, как почтальон. Ему нужно слишком много времени, чтобы передавать мяч вперед, вместо этого он продолжает бегать и пасовать его своему товарищу по команде".
В этом сезоне Ла Лиги Френки сыграл 17 матчей, в которых забил один гол.
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Источник:besoccer
Опубликовал: Екатерина Власова
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