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Ван дер Варт - о Френки де Йонге: Он играет в футбол, как почтальон

Испания

Рафаэль прокомментировал игру Френки де Йонга

Ван дер Варт - о Френки де Йонге: Он играет в футбол, как почтальон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Реала" Рафаэль ван дер Варт раскритиковал полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга после матча Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1).

"Он играет в футбол, как почтальон. Ему нужно слишком много времени, чтобы передавать мяч вперед, вместо этого он продолжает бегать и пасовать его своему товарищу по команде".

В этом сезоне Ла Лиги Френки сыграл 17 матчей, в которых забил один гол.

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Источник:
besoccer
Опубликовал: Екатерина Власова
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