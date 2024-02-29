  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона может поконкурировать с Реалом за Холанда - Деку встретился с представителями лидера Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона может поконкурировать с Реалом за Холанда - Деку встретился с представителями лидера Сити

Испания

Неожиданные новостина фоне текущего финансового положения каталонцев

Барселона может поконкурировать с Реалом за Холанда - Деку встретился с представителями лидера Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Барселоны" мечтает подписать звёздного нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Как сообщает Jijantes в социальной сети X (ранее - Twitter), спортивный директор каталонского клуба Деку провел встречу с двумя представителями норвежца — Рафаэлой Пиментой и Максвеллом.

Отмечается, что трансфер Холанда в стан "сине-гранатовых" стал одной из тем, которые обсуждались за ужином.

В текущем сезоне Эрлинг забил 27 мячей и отдал 6 ассистов в 30 матчах во всех турнирах. Контракт форварда с "горожанами" рассчитан до 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Мать Мбаппе посетила Мадрид для поиска жилья и переговоров с клубом - Relevo
yellow-arrow
Атлетик — Атлетико. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 29.02.2024
yellow-arrow
Жироне интересен еще один футболист сборной Украины
Барселона Манчестер Сити трансфер Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
29.02.2024 в 12:10
Так Левандовський потребує заміни Утім все впирається у дві заковики гроші та півзахисників, що можуть видати пас! Поки проглядається світло лише по другому пункту.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
29.02.2024 в 12:10
Так Левандовський потребує заміни Утім все впирається у дві заковики гроші та півзахисників, що можуть видати пас! Поки проглядається світло лише по другому пункту.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости