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Барселона может поконкурировать с Реалом за Холанда - Деку встретился с представителями лидера Сити
Неожиданные новостина фоне текущего финансового положения каталонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Барселоны" мечтает подписать звёздного нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Как сообщает Jijantes в социальной сети X (ранее - Twitter), спортивный директор каталонского клуба Деку провел встречу с двумя представителями норвежца — Рафаэлой Пиментой и Максвеллом.
Отмечается, что трансфер Холанда в стан "сине-гранатовых" стал одной из тем, которые обсуждались за ужином.
В текущем сезоне Эрлинг забил 27 мячей и отдал 6 ассистов в 30 матчах во всех турнирах. Контракт форварда с "горожанами" рассчитан до 2027 года.
???? EXCLUSIVA @JijantesFC— Jijantes FC (@JijantesFC) February 28, 2024
‼ Cumbre del BARÇA con los agentes de HAALAND ‼
Deco, el director deportivo azulgrana, se ha reunido hoy con Rafaela Pimenta y Maxwell, agentes del delantero noruego, entre muchos otros.
El futuro de Haaland, el gran sueño de Laporta, uno de los… pic.twitter.com/lFKPtXTQdF
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