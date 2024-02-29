Барселона может поконкурировать с Реалом за Холанда - Деку встретился с представителями лидера Сити

Руководство "Барселоны" мечтает подписать звёздного нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.



Как сообщает Jijantes в социальной сети X (ранее - Twitter), спортивный директор каталонского клуба Деку провел встречу с двумя представителями норвежца — Рафаэлой Пиментой и Максвеллом.

Отмечается, что трансфер Холанда в стан "сине-гранатовых" стал одной из тем, которые обсуждались за ужином.

В текущем сезоне Эрлинг забил 27 мячей и отдал 6 ассистов в 30 матчах во всех турнирах. Контракт форварда с "горожанами" рассчитан до 2027 года.