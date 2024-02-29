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Стало известно, во сколько Барселоне могут обойтись полноценные трансферы Канселу и Феликса

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Стало известно, во сколько Барселоне могут обойтись полноценные трансферы Канселу и Феликса

FC Barcelona

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Отдел спортивного менеджмента "Барселоны" во главе со спортивным директором Деку уже активно строит планы на следующий сезон.

По данным от Sport.es, каталонский клуб раздумывает над возможностью полноценного подписания арендованных Жоао Канселу и Жоао Феликса.

Сообщается, что за Канселу "Барселона" готова предложить "Манчестер Сити" сумму в размере от 15 до 20 миллионов евро. С Феликсом ситуация сложнее - за трансфер нападающего "Атлетико" собирается запросить не менее 70 миллионов евро, что совершенно не устраивает действующего чемпиона Испании.

Оба футболиста перешли в состав "сине-гранатовых" в летнее трансферное окно прошлого года на правах аренды.

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Барселона Жоау Канселу трансфер Жоау Феликс
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
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