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Вальверде - о матче против Атлетико Мадрид: Мы должны играть так, как будто это новая игра и на табло 0:0
Вальверде высказался о предстоящем матче Кубка Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Испании против "Атлетико Мадрид".
"Мы победили в прошлой игре (1:0), но это незначительный результат. Разница минимальная. Мы должны играть так, как будто это новая игра и на табло 0:0".
Напомним, что сегодня, 29 февраля, состоится матч второй 1/2 финала Кубка Испании "Атлетик" - "Атлетико Мадрид". Начало - в 22:30.
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