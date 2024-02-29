Вальверде - о матче против Атлетико Мадрид: Мы должны играть так, как будто это новая игра и на табло 0:0

Главный тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Испании против "Атлетико Мадрид".

"Мы победили в прошлой игре (1:0), но это незначительный результат. Разница минимальная. Мы должны играть так, как будто это новая игра и на табло 0:0".