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Вальверде - о матче против Атлетико Мадрид: Мы должны играть так, как будто это новая игра и на табло 0:0

Испания

Вальверде высказался о предстоящем матче Кубка Испании

Вальверде - о матче против Атлетико Мадрид: Мы должны играть так, как будто это новая игра и на табло 0:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Испании против "Атлетико Мадрид".

"Мы победили в прошлой игре (1:0), но это незначительный результат. Разница минимальная. Мы должны играть так, как будто это новая игра и на табло 0:0".

Напомним, что сегодня, 29 февраля, состоится матч второй 1/2 финала Кубка Испании "Атлетик" - "Атлетико Мадрид". Начало - в 22:30.

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Источник:
mundo deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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