Барселона зимой отклонила два щедрых предложения Баварии по Араухо

"Барселона" отклонила два предложения "Баварии" относительно трансфера Рональда Араухо в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, уругвайский защитник является одним из самых востребованных игроков в нынешнем составе "сине-гранатовых", и не подлежит продаже, несмотря на финансовые проблемы, с которыми сталкивается клуб.

В январе "Бавария" предпринимала активные шаги для подписания Араухо. Изначально чемпионы Германии предлагали сумму в размере 70+20 млн евро при значительном увеличение заработной платы игрока. После получения отказа мюнхенцы улучшили предложение до 80+10 млн евро, но ответ "Барселоны" остался неизменным. Отмечается, что интерес со стороны немецкого клуба был настолько высок, что Томас Тухель напрямую звонил Рональду, чтобы убедить его согласиться на переход.

Араухо сыграл в 27 официальных матчах в составе "Барселоны" в текущем сезоне.