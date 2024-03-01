Анчелотти: Ждем Куртуа в общей группе в марте, и на поле - в апреле

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти рассказал о том, как проходит процесс восстановления после травмы голкипера команды Тибо Куртуа.

Напомним, что бельгиец получил тяжелую травму крестообразных связок в прошлом году ив этом сезоне пока что остаётся вне игры. При этом, в отсутствии Куртуа конкуренцию за звание №1 в команде выиграл украинец Андрей Лунин.

"Ждем Куртуа в марте, дата не определена. У нас есть преимущество – будет пауза на матчи сборных, а потом еще маленькая пауза из-за финала Кубка Испании. А в это время Куртуа будет тренироваться в общей группе.

Думаю, его возвращение состоится после игры с "Мальоркой" в середине апреля", — сказал Анчелотти.