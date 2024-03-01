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Анчелотти: Ждем Куртуа в общей группе в марте, и на поле - в апреле

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Анчелотти: Ждем Куртуа в общей группе в марте, и на поле - в апреле

Фото: twitter.com/thibautcourtois

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, как проходит процесс восстановления после травмы голкипера команды Тибо Куртуа.

Напомним, что бельгиец получил тяжелую травму крестообразных связок в прошлом году ив этом сезоне пока что остаётся вне игры. При этом, в отсутствии Куртуа конкуренцию за звание №1 в команде выиграл украинец Андрей Лунин.

"Ждем Куртуа в марте, дата не определена. У нас есть преимущество – будет пауза на матчи сборных, а потом еще маленькая пауза из-за финала Кубка Испании. А в это время Куртуа будет тренироваться в общей группе.

Думаю, его возвращение состоится после игры с "Мальоркой" в середине апреля", — сказал Анчелотти.

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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.03.2024 в 19:03
Так, звичайно! Тільки на лавку!)
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.03.2024 в 19:03
Так, звичайно! Тільки на лавку!)
Ответить
0
0

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