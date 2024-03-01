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Анчелотти: Ждем Куртуа в общей группе в марте, и на поле - в апреле
Не самая приятная новость для Андрея Лунина
Фото: twitter.com/thibautcourtois
Главный тренер "
Напомним, что бельгиец получил тяжелую травму крестообразных связок в прошлом году ив этом сезоне пока что остаётся вне игры. При этом, в отсутствии Куртуа конкуренцию за звание №1 в команде выиграл украинец Андрей Лунин.
"Ждем Куртуа в марте, дата не определена. У нас есть преимущество – будет пауза на матчи сборных, а потом еще маленькая пауза из-за финала Кубка Испании. А в это время Куртуа будет тренироваться в общей группе.
Думаю, его возвращение состоится после игры с "Мальоркой" в середине апреля", — сказал Анчелотти.
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