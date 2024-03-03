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Примера. Валенсия - Реал Мадрид 2:2. Судья украл у Сливочных победу?

Испания
Обновлено

Насыщенный матч завершился большим скандалом

Примера. Валенсия - Реал Мадрид 2:2. Судья украл у Сливочных победу?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Валенсия" поделили очки в матче, страсти вокруг которого еще долго будут не утихать.

Первый тайм - полный провал "Сливочных". Атака не работала, в защите привезли себе два гола. Сперва Дуро расстрелял ворота в упор, затем Яремчука вывел на свидание с Луниным Карвахаль, и Роман не сплоховал.

Помимо голов "Валенсия" выглядела свежее, быстрее, интенсивнее. "Реал" же много фолил и только чудом забил свой мяч - помог рикошет после прострела Карвахаля на последней добавленной к первому тайму минуте.

Что изменилось после перерыва? Только настрой "Летучих мышей" - они решили, что синица в руке дороже журавля в небе, и резко сократили количество вылазок. Как следствие - с поля убрали и Яремчука, заменив его на хавбека.

Довольно долго такая тактика приносила плоды, и "Валенсия" даже не отставала от "Реала" по моментам. У "Сливочных" отменный шанс не использовал Беллингем, у "Лос Чес" в упор Лунина не пробил Диего Лопес.

Тем не менее, после 70-й минуты хозяева начали уставать, и это вылилось во второй гол Винисиуса - теперь он забил уже головой с навеса от Браима.

Для Вини этот поединок был особенным. В мае 2023-го на "Месталье" его грубо обругали расисты, был большой скандал. Сегодня он отомстил им на поле и, наверное, это был лучший из вариантов ответа.

Более того, "Реал" забил и третий гол, и это самое интересное. На табло была 98-я минута, когда Беллингем замкнул дежурную подачу с фланга, но арбитр Хесус Хиль Мансано указал не на центр поля, а на раздевалки - оказывается, секундой ранее он дал финальный свисток. Скандал! И кто теперь поверит, что Перес все купил? Вне сомнений, Фло сейчас в ярости и уже завтра даст разгромное интервью - у них с Тебасом давняя "дружба".

В таблице, тем временем, ничья оставила "Реал" лидером - у него 66 очков. "Валенсия" сохранила 9-ю строчку с 37 баллами.

Примера, 27-й тур. Валенсия, “Месталья”, 47247 зрителей

“Валенсия” – “Реал” Мадрид 2:2

Голы: Дуро 27, Яремчук 30 – Винисиус 45+5, Винисиус 76

“Валенсия”: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Диакаби (Озкаджар 89), Гайя – Перес (Гонсалес 73), Пепелу, Герра (Амалла 73), Канос (Гильямон 57) – Дуро, Яремчук (Лопес 57)

“Реал”: Лунин – Менди (Гарсия 72), Рюдигер, Чуамени, Карвахаль – Камавинга (Хоселу 72), Кроос (Модрич 63), Вальверде (Начо 86) – Беллингем – Винисиус, Родриго (Диас 63)

Предупреждения: Диакаби 83 – Винисиус 72, Вальверде 80

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин Винисиус Жуниор
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
03.03.2024 в 01:18
Шота мадридские пацаны сегодня слабенько. Сами виноваты. Соперник такой, что можно было побеждать на классе.
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Комментарии 26
oda1979 (Запорожье)
03.03.2024 в 01:18
Шота мадридские пацаны сегодня слабенько. Сами виноваты. Соперник такой, что можно было побеждать на классе.
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metall5291 (Kharkiv)
03.03.2024 в 01:15
Вот смотрю и думаю - неужели это всё ради пресловутой интриги или интрижки в чемпионате ??? Так пусть еще завтра (уже сегодня) Жирона и Барса возьмут хотя бы по одному очку соответственно на Мальорке и в Бильбао, особенно в Бильбао. Хотя бес его знает. (Об интриге). В свое время прочитал, что пресловутый Суперкубок Испании играется в С. Аравии по сути ради одного матча - все знают какого Реал - Барса (пусть даже в полуфинале, но желательно в финале). При непопадании одного из участников, сразу минус 20-25 % доходов и призовых. При непопадании обоих - все 50-60 % Никому не интересны матчи с условными Бетисами, Осасунами и т.п. Вполне допускаю что Мансана по*донок, но не ид*иот же, и не враг себе, чтобы такое насудить. Значит была супер-стимуляция. Ну ничего, завтра Дарюня всё объяснит, как он это всегда умеет ()
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Romantíco777 (Alicante)
03.03.2024 в 01:10
а dynamo kiev #1 (Charlotte )сразу умняка тут включил!!!Где твой любовник Дуриан???
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metall5291 (Kharkiv)
03.03.2024 в 00:23
Не могу сказать "спасли игру", потому, что потеря очков с Валенсией - это потеря. Сами виноваты, накосячили в первом тайме, два гола - дурака - это слишком. В анонсе писал, что защита (даже в таком составе) обязана была сыграться. Тем не менее, Реал даже такую игру (по игре) выиграл. Пусть теперь кто-то скажет, что судьи (в том числе этот) - за Реал. В общем - скандальный матч. Даже так : матч-скандал.
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hrdhrd (Україна)
03.03.2024 в 00:30
Ну под утро прискачет)) Скажет что авторитетные источники действительно услышали свист судьи за 0.0001 секунды до гола Беллингема, и судья все правильно сделал А так конечно да, как всегда, сами виноваты, на первый тайм Реал Мадрид не явился. Хоть и на Месталье всегда тяжело, но сейчас не та Валенсия, чтобы это было оправданием
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hrdhrd (Україна)
03.03.2024 в 00:38
Уже видео показали, как Мансана перед подачей Браима поднял руку со свистком, передумал, и свистнул во время подачи Нельзя свистеть об окончании игры, если мяч в воздухе. Понятно, что уже никто очки не вернет, очередной судейский цирк. Но красные карточки, что он раздал после матча, извольте отменить.
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KondratCheUa (Чернигов)
03.03.2024 в 00:39
Думаешь отменят?
 
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hrdhrd (Україна)
03.03.2024 в 00:42
Ну карточки - да. Часто пересматриваются решения судейским комитетом
 
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KondratCheUa (Чернигов)
03.03.2024 в 00:46
Смотри чтоб показательно дисквалификацию на несколько матчей не дали! Не удивлюсь так скажем. Ты же видишь что творят падлы!
 
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metall5291 (Kharkiv)
03.03.2024 в 01:20
Думаю, "товарищ" Перес добьется рассмотрения этого скандала, там, где надо. И с выводами, которые надо.
 
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Andrumas (Düsseldorf)
03.03.2024 в 00:17
Огненный матч! Украинец забил в ворота украинца в центральном матче тура Примеры; подкат Диакаби, когда он сразу двух игроков Реала снёс; увы страшная травма того же Диакаби; и судейский скандал не в пользу Реала, ещё и удаление Беллингэма... Вау, вот это было зрелище!
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Fatodeton (Київ-Барселона)
03.03.2024 в 00:16
Странная реально картина получилась в концовке, свист почти во время удара по воротам
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KondratCheUa (Чернигов)
03.03.2024 в 00:14
Ох наМансанил .. Тьху блъ!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2024 в 00:15
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KondratCheUa (Чернигов)
03.03.2024 в 00:16
После Наполи выпьем!
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2024 в 00:18
Не пью. Это мои поздравления.)
 
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Romantíco777 (Alicante)
03.03.2024 в 01:08
Куде тебе еще пить...
 
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Американец 2000
03.03.2024 в 00:14
Да, судью наверное больше не допустят !
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2024 в 00:14
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Romerik (YNWA)
03.03.2024 в 00:12
То Луніну червона після матчу, чи мені здалося?
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hrdhrd (Україна)
03.03.2024 в 00:13
Не, вроде пишут, что Рюдигеру или Беллингему. Или обоим
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KondratCheUa (Чернигов)
03.03.2024 в 00:13
Билли
 
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Romerik (YNWA)
03.03.2024 в 00:14
Ок. Поняв
 
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hrdhrd (Україна)
03.03.2024 в 00:10
Видел-видел, но такого еще не видел, чтобы клоун на судье дал играть и потом свистнул об окончании матча в момент взятия ворот Легко мог свиснуть сразу после углового или вовсе не дать подавать Ну ладно, все равно выиграем чемпионат, всякие Мансаны не помеха. Диакаби здоровья, выглядело конечно ужасно. Игровой стык и такая травма
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metall5291 (Kharkiv)
03.03.2024 в 00:26
Такой концентрации трэша в одном матче действительно не припоминаю.
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KondratCheUa (Чернигов)
03.03.2024 в 00:35
Это всё рычаги Залупорты
 
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