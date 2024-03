Примера. Валенсия - Реал Мадрид 2:2. Судья украл у Сливочных победу?

"Реал" и "Валенсия" поделили очки в матче, страсти вокруг которого еще долго будут не утихать.

Первый тайм - полный провал "Сливочных". Атака не работала, в защите привезли себе два гола. Сперва Дуро расстрелял ворота в упор, затем Яремчука вывел на свидание с Луниным Карвахаль, и Роман не сплоховал.

Помимо голов "Валенсия" выглядела свежее, быстрее, интенсивнее. "Реал" же много фолил и только чудом забил свой мяч - помог рикошет после прострела Карвахаля на последней добавленной к первому тайму минуте.

2 - Valencia have gone 2-0 up against Real Madrid in a @LaLigaEN match for the fifth time at home in the 21st century, winning each of the previous four.



