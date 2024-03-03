Примера. Валенсия - Реал Мадрид 2:2. Судья украл у Сливочных победу?

"Реал" и "Валенсия" поделили очки в матче, страсти вокруг которого еще долго будут не утихать.

Первый тайм - полный провал "Сливочных". Атака не работала, в защите привезли себе два гола. Сперва Дуро расстрелял ворота в упор, затем Яремчука вывел на свидание с Луниным Карвахаль, и Роман не сплоховал.

Помимо голов "Валенсия" выглядела свежее, быстрее, интенсивнее. "Реал" же много фолил и только чудом забил свой мяч - помог рикошет после прострела Карвахаля на последней добавленной к первому тайму минуте.

2 - Valencia have gone 2-0 up against Real Madrid in a @LaLigaEN match for the fifth time at home in the 21st century, winning each of the previous four.



Advantage. pic.twitter.com/ydqKZeaWml — OptaJose (@OptaJose) March 2, 2024

Что изменилось после перерыва? Только настрой "Летучих мышей" - они решили, что синица в руке дороже журавля в небе, и резко сократили количество вылазок. Как следствие - с поля убрали и Яремчука, заменив его на хавбека.

Довольно долго такая тактика приносила плоды, и "Валенсия" даже не отставала от "Реала" по моментам. У "Сливочных" отменный шанс не использовал Беллингем, у "Лос Чес" в упор Лунина не пробил Диего Лопес.

Тем не менее, после 70-й минуты хозяева начали уставать, и это вылилось во второй гол Винисиуса - теперь он забил уже головой с навеса от Браима.

Для Вини этот поединок был особенным. В мае 2023-го на "Месталье" его грубо обругали расисты, был большой скандал. Сегодня он отомстил им на поле и, наверное, это был лучший из вариантов ответа.

7 - Vinícius Júnior has scored eight goals in 10 games against Valencia in @LaLigaEN, his favourite opponent to score in the competition.



Firm. https://t.co/qku55NUZNV — OptaJose (@OptaJose) March 2, 2024

Более того, "Реал" забил и третий гол, и это самое интересное. На табло была 98-я минута, когда Беллингем замкнул дежурную подачу с фланга, но арбитр Хесус Хиль Мансано указал не на центр поля, а на раздевалки - оказывается, секундой ранее он дал финальный свисток. Скандал! И кто теперь поверит, что Перес все купил? Вне сомнений, Фло сейчас в ярости и уже завтра даст разгромное интервью - у них с Тебасом давняя "дружба".

В таблице, тем временем, ничья оставила "Реал" лидером - у него 66 очков. "Валенсия" сохранила 9-ю строчку с 37 баллами.

Примера, 27-й тур. Валенсия, “Месталья”, 47247 зрителей

“Валенсия” – “Реал” Мадрид 2:2

Голы: Дуро 27, Яремчук 30 – Винисиус 45+5, Винисиус 76

“Валенсия”: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Диакаби (Озкаджар 89), Гайя – Перес (Гонсалес 73), Пепелу, Герра (Амалла 73), Канос (Гильямон 57) – Дуро, Яремчук (Лопес 57)

“Реал”: Лунин – Менди (Гарсия 72), Рюдигер, Чуамени, Карвахаль – Камавинга (Хоселу 72), Кроос (Модрич 63), Вальверде (Начо 86) – Беллингем – Винисиус, Родриго (Диас 63)

Предупреждения: Диакаби 83 – Винисиус 72, Вальверде 80