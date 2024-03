Примера. Возрождение Севильи, шесть голов на Колизее и снежная ничья на Вальекасе

Давайте честно - "Ла Реал" слил этот матч. Уже во вторник у басков ответная игра 1/8 финала ЛЧ против "ПСЖ", и сегодня в старте Иманол Альгуасиль выпустил резервистов. Финал был очевиден.

Без Кубо, Оярсабаля, Мерино, Браиса, Ле Нормана команда не могла связать трех передач, и уже к 13-й минуте Юсеф Эн-Несири оформил дубль.

Марокканец на пару с Ромеро могли забить и больше, но не везло. А затем Рамос ошибся, сыграв рукой в своей штрафной — и Андре Силва с точки, казалось, вернул интригу на "Писхуан".

Впрочем, это лишь "казалось". Уже во втором тайме Серхио реабилитировался, эффектно забив головой с подачи Оливера — и на этом игра была сделана.

9- Sevilla's Youssef En-Nesyri has scored nine goals in 13 games against Real Sociedad in LaLiga, his highest tally against the same opponent in the competition. Favorite. pic.twitter.com/duyyXibT1b