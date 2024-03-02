Примера. Возрождение Севильи, шесть голов на Колизее и снежная ничья на Вальекасе

Давайте честно - "Ла Реал" слил этот матч. Уже во вторник у басков ответная игра 1/8 финала ЛЧ против "ПСЖ", и сегодня в старте Иманол Альгуасиль выпустил резервистов. Финал был очевиден.

Без Кубо, Оярсабаля, Мерино, Браиса, Ле Нормана команда не могла связать трех передач, и уже к 13-й минуте Юсеф Эн-Несири оформил дубль.

Марокканец на пару с Ромеро могли забить и больше, но не везло. А затем Рамос ошибся, сыграв рукой в своей штрафной — и Андре Силва с точки, казалось, вернул интригу на "Писхуан".

Впрочем, это лишь "казалось". Уже во втором тайме Серхио реабилитировался, эффектно забив головой с подачи Оливера — и на этом игра была сделана.

9- Sevilla's Youssef En-Nesyri has scored nine goals in 13 games against Real Sociedad in LaLiga, his highest tally against the same opponent in the competition. Favorite. pic.twitter.com/duyyXibT1b — OptaJose (@OptaJose) March 2, 2024

"Сосьедад" заиграл в подобие "своего" футбола лишь после 80-й минуты, когда соперник уже праздновал. Этого хватило вышедшему с лавки Браису, чтобы отметиться красивым штрафным в угол вратаря, но это все.

Сегодняшняя победа стала для "Севильи" 3-й в 5 матчах, команда выбирается из кризиса. В таблице она пока 14-я с 27 очками. У "Сосьедада" - 7-я строчка и 40 баллов.

27-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Сосьедад" - 3:2

Голы: Эн-Несири, 11, 13, Рамос, 65 — Андре Силва, 45+5 (с пенальти), Браис Мендес, 90+2

"Севилья": Нюланд — Навас (Хуанлу, 46), Баде (Ньянзу, 86), Салас, Рамос, Педроса — Меджбри (Сусо, 53), Сумаре, Оливер (Буэно, 90+3) — Ромеро (Велис, 86), Эн-Несири

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Пачеко, Тирни (Галан, 84) — Субименди (Урко Гонсалес, 73) — Захарян (Браис Мендес, 61), Оласагасти (Магунаселайя, 84), Турьентес — Садик, Андре Силва (Бекер, 73)

Предупреждения: Ньянзу, 87 — Пачеко, 67, Субельдия, 90+7

Этот матч запомнится, прежде всего, не действиями аутсайдеров Ла Лиги, а погодными условиями. До перерыва шел ливень, а после он перешел в мокрый снег, от которого команды даже прятались в раздевалках.

Первый тайм был таймом вратарей. Ледесма классно парировал удар Паласона; Димитриевский ярко отразил попытку Макси Гомеса.

С того же началась и вторая половина — опять вратарь "Кадиса" идеально сложился, отражая попытку де Томаса.

Han suspendido momentáneamente el partido del Rayo Vallecano con el Cádiz por la nieve. pic.twitter.com/sGOp5knT97 — Valentina Boetto H. (@valeboetto) March 2, 2024

Ошибки пошли, когда поле превратилось в кашу. На 78-й минуте Ледесма промахнулся на выходе, подарив легкий гол Лежену. На 91-й уже кто-то из защиты "Райо" не попал по мячу, выведя на свои ворота Хави Эрнандеса. В целом все закономерно — игра была равна от начала и до конца.

В таблице ничья оставила "Кадис" 18-м с 19 очками. У "Райо" - 26 баллов и 15-я строчка.

27-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Кадис" - 1:1

Голы: Лежен, 78 — Хави Эрнандес, 90+1

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Аридане, Лежен, Эспино — Креспу (де Фрутос, 56), Валентин (Сисс, 71) — Паласон (Кике Перес, 87), Трехо (Унаи Лопес, 56), Альваро Гарсия — де Томас (Фалькао, 71)

"Кадис": Ледесма — Карселен, Мере, Чуст, Хави Эрнандес — Собрино (Алехо, 75), Алькарас, Куаме (Эскаланте, 76), Наварро (Мачис, 84) — Хуанми (Рамос, 71), Макси Гомес (Гвардиола, 71)

Предупреждения: Креспу, 43 — Алехо, 84

А это главный пока триллер дня.

"Хетафе" выиграл первый тайм, пользуясь высокой линией обороны "Лас-Пальмаса". Диего Рико был королем в этой игре. На 11-й минуте он блестяще поймал гостей на создании офсайда, отдав на гол Мате; на 14-й — повторил почти то же самое с Гринвудом.

Сольный шедевр от Сандро Рамиреса подсластил пилюлю для канарцев, но вскоре Максимович еще раз вбежал в штрафную когда надо — и на том тайм закончился.

???????? Goal: Mason Greenwood | Getafe 2-0 Las Palmas

pic.twitter.com/0sXulbuCeE — FootColic ⚽️ (@FootColic) March 2, 2024

Что было дальше? "Хетафе" решил, что с него хватит, и стал ждать свистка. Тем временем "Лас-Пальмас" заиграл компактнее, добавил в организации, а в атаке стал чаще использовать фланги. С них и пришли его следующие голы — Кардона замкнул прострел Мармоля, а Мунир выбежал на ворота после отменного перевода Муньоса.

В концовке и те, и другие могли забить еще, но глобально ничья справедлива — обе стороны взяли по тайму.

В таблице у "Лас-Пальмаса" теперь 37 очков, и это 8-е место. У "Хетафе" - 35 баллов и 10-я строчка. Типичные середняки.

27-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Лас-Пальмас" - 3:3

Голы: Мата, 11, Гринвуд, 14, Максимович, 45 — Сандро, 35. Серхи Кардона, 50, Мунир, 57

"Хетафе": Сория — Дуарте, Максимович, Альварес — Кармона (Иглесиас, 46), Мориба (Оскар, 67), Милья, Рико — Мата (Анхильери, 89), Майораль (Латаса, 68), Гринвуд

"Лас-Пальмас": Вальес — Араухо, Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир (Бенито Рамирес, 85), Муньос (Луаодис, 69), Перроне (Парк, 60), Кириан Родригес, Молейро (Кампанья, 60) — Сандро (Марк Кардона, 85)

Предупреждения: Кармона, 7, Гринвуд, 43. Мориба, 60, Мата, 67 — Муньос, 67