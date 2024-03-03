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Комитет судей не понял решения Мансано в матче Примеры с участием двух украинцев - Marca
Реал Мадрид и Технический судейский комитет не понимают решения Хиля Мансано
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba
Технический комитет судей разочарован действиями Хесуса Хиля Мансано. Об этом сообщает Marca.
Как говорится в источнике, технический комитет судей (CTA) насчитал множество промахов со стороны главного судьи в матче 27-го тура чемпионата Испании, "Реал Мадрид" - "Валенсия". Максимально много ошибок Мансано допустил в конце игры, а именно - не дал свисток при первой возможности это сделать, позволил продолжить игру, вновь не дал свисток и дал свисток уже после навеса. Источник добавляет, что "Реал Мадрид" намерен продолжать оказывать давление на испанских судей с помощью Королевской испанской футбольной федерацией.
Напомним, Хесус Хиль Мансано не засчитал гол "Реал Мадрида", дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого, во время подачи в штрафную "Валенсии". Затем судья удалил Беллингема.
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