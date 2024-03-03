Арбитр матча Валенсия – Реал дал финальный свисток за секунду до третьего гола Мадрида. Беллингем удален за протесты

В центральном матче 27-го тура Ла Лиги "Валенсия" на "Месталье" принимала мадридский "Реал" (2:2). "Сливочные" отыгрались с 2:0 благодаря стараниям Винисиуса Джуниора, бразилец ответил на голы Уго Дуро и Романа Яремчука в ворота Андрея Лунина.

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Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за секунду до того, как "Реал" забил свой третий гол. Мяч находился на финальной трети поля, последовала подача чуть ли не от углового флажка в штрафную площадку "Валенсии" от Браима Диаса, которую результативно замкнул Джуд Беллингем. Однако рефери в тот момент уже закончил поединок.

За протесты английский полузащитник получил красную карточку.