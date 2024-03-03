Яремчук против Лунина. Известны оценки украинцев за очное противостояние

В матче 27-го тура Ла Лиги "Валенсия" и "Реал" расписали ничью (2:2). Украинские футболисты Роман Яремчук и Андрей Лунин вышли в стартовых составах своих команд.

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук отметился голом в ворота своего соотечественника на 30-ой минуте. Усилиями Романа "летучие мыши" удвоили счет. Это был единственный удар Яремчука в матче. Кроме этого, игрок отдал 64% точных пасов, выиграл 3 единоборства из 6-ти, сфолил на желтую карточку, заработал нарушение на себе, дважды отобрал мяч, однажды выбил кожаного подальше и еще 7 раз его потерял. Статистические порталы признали Яремчука одним из лучшим игроком матча. Его оценки - 7,4 (WhoScored) и 7,3 (Sofascore).

Голкипер "Реала" Андрей Лунин пропустил 2 гола, выполнил 4 сейва, отдал 93% точных пасов, 1 удачный лонгбол (из 3-х), выиграл единоборство и 1 раз выбил мяч подальше. Андрей получил от статистиков средние баллы - 6,6 (WhoScored) и 6,9 (Sofascore).