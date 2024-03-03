  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетик — Барселона 0:0. Эль Класико не удалось
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетик — Барселона 0:0. Эль Класико не удалось

Испания

Уставшие баски, травмированные каталонцы

Примера. Атлетик — Барселона 0:0. Эль Класико не удалось

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "Атлетик" раскатали скучные нули в матче, где ожидали совсем другого футбола.

Видимо, после четверговой победы над "Атлетико" баски были слишком уставшими, чтобы навязывать "Барсе" свой футбол. Вместо этого они сконцентрировались на защите и на перерыв ушли с xG 0,04.

Каталонцы, в свою очередь, создали два момента в первом тайме, но Кристенсен пробил выше, а удар Канселу с линии ворот вынес Йерай.

Почему так мало? Травмы. По ходу первого тайма "Барса" потеряла двух ключевых хавбеков Педри и Френки де Йонга. Как показалось, у обоих рецидивы, а это значит, что они пропустят много. И это при том, что в лазарете и так Гави, Ферран и Бальде.

Без всех их уже во втором тайме с уставшим "Атлетиком" у "Барсы" возникли проблемы. Мало того, что сами каталонцы перестали создавать моменты, так еще и контроль мяча захромал, баски начали поджимать. Были у хозяев неплохие атаки в конце — и Беренгер пробивал, и Иньяки был близок. Опять же, могло быть куда больше, но усталость брала свое.

Кажется, что финальный свисток принес тем и другим облегчение. В таблице "Барса" после него осталась 3-й с 58 очками. У "Атлетика" - 5-е место и 50 баллов.

27-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Барселона" - 0:0

"Атлетик": Симон — Прадос (де Маркос, 80), Йерай, Паредес, де Альбенис — Дани Гарсия, Весга (де Галларета, 63) — Уильямс (Аду, 76), Унаи Гомес (Сансет, 63), Беренгер — Гурусета (Вильялибре, 76)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Ромеу, 76), Араухо, Канселу — Гюндоган, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 76), де Йонг (Фермин Лопес, 26) — Рафинья (Жоау Феликс, 76), Левандовский, Педри (Ямаль, 45)

Предупреждения: Дани Гарсия, 52, де Альбенис, 65, Беренгер, 86 — Араухо, 32, Кристенсен, 62, Кунде, 88

По теме
yellow-arrow
Мичел: Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов
yellow-arrow
Барселона потеряла двух лидеров полузащиты. Де Йонг и Педри травмировались и покинули поле в первом тайме
yellow-arrow
Стали известны оценки украинцев Жироны за матч против Мальорки: у Цыганкова больший балл, чем у Довбика
Атлетик (Бильбао) Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
04.03.2024 в 00:16
Так команди на гол не напрацювали Чи тільки вдвох на один xG 0,33 на 0,67! Роберт знову десь загубився Єдиний гол міг відбутися лише після призначення пенальті у ворота господарів. Але момент суперечливий, що вимагає відповідних знань. Там стільки умов, що чорт ногу злама! Хоч РЕАЛьно одному клуби і за дотик до їх гравця давали пенальті пробити. Показово, що у першому таймі двох гравців Барселони травмовано і картку отримав теж гравець гостей! І далі Атлетик грав... точніше бився, за дозволом рефері, у своєму стилі, а гості за подібні випади і картки отримували. Ніяка гра, ніякий результат!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 6
avatar
Spokoyno (Київ)
04.03.2024 в 00:16
Так команди на гол не напрацювали Чи тільки вдвох на один xG 0,33 на 0,67! Роберт знову десь загубився Єдиний гол міг відбутися лише після призначення пенальті у ворота господарів. Але момент суперечливий, що вимагає відповідних знань. Там стільки умов, що чорт ногу злама! Хоч РЕАЛьно одному клуби і за дотик до їх гравця давали пенальті пробити. Показово, що у першому таймі двох гравців Барселони травмовано і картку отримав теж гравець гостей! І далі Атлетик грав... точніше бився, за дозволом рефері, у своєму стилі, а гості за подібні випади і картки отримували. Ніяка гра, ніякий результат!
Ответить
0
1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
04.03.2024 в 00:09
Жаль Де Йонга и Педри, здоровья им!Игра была смотрибельной , жаль Атлетик был не первой свежести и не додавил Барселону! Шлемазлы снова отскочили считаю, Атлетик не отдохнувшим полурезервом выглядел в разы лучше!
Ответить
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.03.2024 в 00:06
На второе место не поднялись и по делу. Никакой остроты у ворот соперника. Это одна проблема, а что происходит в этом сезоне с игроками? Травмы не отстают от них и не только в Барсе. Такого травмосезона и не помню.
Ответить
0
2
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
04.03.2024 в 00:10
Мои поздравления канадец !
Ответить
0
1
avatar
Romantíco777 (Alicante)
04.03.2024 в 00:22
шмарлоттовец, что-то ты сегодня не сильно активный как вчера!!!Где же теперь твоя радость?Ну ничего, подожди Дуриана, сейчас преползет сюда и утешит тебя теориями заговоров и прочей сектанской ерундой
Ответить
1
0
oda1979 (Запорожье)
04.03.2024 в 00:02
Каталонские клоуны снова на сцене:))
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости