Примера. Атлетик — Барселона 0:0. Эль Класико не удалось

"Барселона" и "Атлетик" раскатали скучные нули в матче, где ожидали совсем другого футбола.

Видимо, после четверговой победы над "Атлетико" баски были слишком уставшими, чтобы навязывать "Барсе" свой футбол. Вместо этого они сконцентрировались на защите и на перерыв ушли с xG 0,04.

Каталонцы, в свою очередь, создали два момента в первом тайме, но Кристенсен пробил выше, а удар Канселу с линии ворот вынес Йерай.

15 - Since his arrival in charge of the #Barcelona bench in November 2021, no other @LaLigaEn coach has seen more cards than Xavi Hernández (15). Protest. pic.twitter.com/Na7NEtEF7m