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Хави - после 0:0 с Атлетиком: Нам не хватило энтузиазма, несмотря на осечки Жироны и Реала

Испания
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Разочарование Эрнандеса можно понять

Хави - после 0:0 с Атлетиком: Нам не хватило энтузиазма, несмотря на осечки Жироны и Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави остался недоволен действиями своих подопечных в матче 27-го тура Ла Лиги против "Атлетика" (0:0).

"Нам было очень трудно войти в игру. Кажется, мы не понимали, насколько важно выигрывать единоборства, избегать прессинг... Мы не играли хорошо и не чувствовали себя комфортно на поле. Первые 15-20 минут мы были в порядке, остальные - нет. Нам нужно быть самокритичными и гораздо больше совершенствоваться, если мы хотим конкурировать за титул.

Это была упущенная возможность, и я чувствую разочарование. Но всегда будут такие игры, просто ужасные игры. Единственный положительный момент — это то, насколько хорошо мы играли в защите.

Мы все ещё в гонке в Ла Лиге. Осталось 11 матчей. Конечно, надо продолжать бороться. Очень трудно понять, почему нам не хватило энтузиазма на победу сегодня, особенно учитывая, что Жирона и "Реал" потеряли очки", - цитирует наставника Blaugranam.

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Источник:
Blaugranam
Опубликовал: Александр Бураков
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