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Стало известно, кого Деку видит преемником Хави у руля Барселоны
Блауграну может возглавить уже знакомый для неё тренер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает Cadena SER, фаворитом спортивного директора "сине-гранатовых" Деку является наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике.
По информации источника, главными преградами для возвращения Энрике могут послужить действующий контракт испанца с "ПСЖ" до лета 2025-го года, а также натянутые отношения между руководствами двух клубов.
Напомним, Энрике ранее возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. За этот период 53-летний наставник привёл "блауграну" к двум победам в чемпионате Испании и одному титулу Лиги чемпионов.
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