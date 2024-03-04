Стало известно, кого Деку видит преемником Хави у руля Барселоны

После новости об уходе Хави Эрнандеса с должности главного тренера "Барселоны" по окончанию сезона , каталонский клуб уже на протяжении нескольких недель занимается поиском подходящей замены для специалиста.

Как сообщает Cadena SER, фаворитом спортивного директора "сине-гранатовых" Деку является наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике.

По информации источника, главными преградами для возвращения Энрике могут послужить действующий контракт испанца с "ПСЖ" до лета 2025-го года, а также натянутые отношения между руководствами двух клубов.

Напомним, Энрике ранее возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. За этот период 53-летний наставник привёл "блауграну" к двум победам в чемпионате Испании и одному титулу Лиги чемпионов.