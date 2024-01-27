Хави: Летом я покину Барселону

Главный тренер "Барселоны" Хави объявил, что летом покидает "Барселону".

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После проигранного каталонцами матча против "Вильярреала" (3:5) испанец сделал громкое заявление на пресс-конференции:

"30 июня я покину клуб. Это решение мы обсудили с президентом, с сотрудниками. Барселоне нужна смена направления". Для меня, как для кулес, лучшее решение - это покинуть клуб 30 июня. Я думаю, что это поможет динамике измениться, и я все еще считаю, что мы можем провести очень хороший сезон. Я должен думать о клубе прежде всего", - сказал наставник.

Хави присоединился к "Барселоне" в ноябре 2021-го. За это время коуч провел 122 матча у руля клуба со средним количеством очков за матч 2.03. Его текущий контракт действует до 2025-го года.