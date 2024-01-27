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Хави: Летом я покину Барселону

Испания
Обновлено

Легенда клуба объявил об уходе

Хави: Летом я покину Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави объявил, что летом покидает "Барселону".

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После проигранного каталонцами матча против "Вильярреала" (3:5) испанец сделал громкое заявление на пресс-конференции:

"30 июня я покину клуб. Это решение мы обсудили с президентом, с сотрудниками. Барселоне нужна смена направления".

Для меня, как для кулес, лучшее решение - это покинуть клуб 30 июня. Я думаю, что это поможет динамике измениться, и я все еще считаю, что мы можем провести очень хороший сезон. Я должен думать о клубе прежде всего", - сказал наставник.

Хави присоединился к "Барселоне" в ноябре 2021-го. За это время коуч провел 122 матча у руля клуба со средним количеством очков за матч 2.03. Его текущий контракт действует до 2025-го года.

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Источник:
marca.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
28.01.2024 в 00:53
Дадут ли Хави дожить до лета в Барсе, ещё вопрос. Пусть благодарит Бога, что не выгнали (на эмоциях) сегодня. И ещё вопрос - а в Хави ли дело ?
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Комментарии 6
metall5291 (Kharkiv)
28.01.2024 в 00:53
Дадут ли Хави дожить до лета в Барсе, ещё вопрос. Пусть благодарит Бога, что не выгнали (на эмоциях) сегодня. И ещё вопрос - а в Хави ли дело ?
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KondratCheUa (Чернигов)
28.01.2024 в 00:59
100 пудов Хави до лета!!
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KondratCheUa (Чернигов)
28.01.2024 в 01:01
Банально - нет денег на нового коуча
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 00:51
Левандовски: "Вот, шо ты Хави мог "со мной" и вот, шо ты Хави можешь "без меня". И без Марка нашего Тер Штегена." - "Я правильно говорю Андреас (Кристенсен)?" - "Да брат."
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 00:18
Ну шо панове? Я говорил вам, шо я "уволю" Хави раньше срока, как и ранее Кумана? То то же. Слушайте батю, сыночки. Батя в футболе и в людях, кое-шо, да соображает.
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Spokoyno (Київ)
27.01.2024 в 23:34
Ну це більш чесно ніж №1 зі всіх бабки за розірвані контракти качав Не виходить - йди. Хоч на мене провина і керівництва клубу, що після Пепа міняла тренерів ледь не кожного сезону. А тут вся золота команда початку століття ушла, а набор нових гравців підбирали не по стилю, що хоч якось підходив Барсі, а хто що хапне. От і нахапалися, що половину за безцінок пришлось віддавати, а друга так і не вийшла на рівень, який від неї очікували. І питання чи знайдеться той хто складе із цього підбору гравців КОМАНДУ не відомо?
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