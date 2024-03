Примера. Осасуна — Алавес 1:0. Будимир догнал по голам Довбика

"Осасуна" победила "Алавес" в очень близком противостоянии.

Ни у одной из команд не было ощутимого игрового преимущества. Хозяева больше держали мяч, атаковали позиционно; гости лучше боролись и увереннее шли в дриблинг.

Голевых моментов тоже хватало у тех и других. За "Осасуну" могли забить Рубен Гарсия, Монкайола, Орос, но проиграли все дуэли Сивере. У "Алавеса" сразу три шанса имел Саму Омородион, но в лучшей из попыток попал в штангу.

Всего 19 лет Саму, и опыта не хватило. Как это делается ему показал 32-летний Будимир — на 76-й минуте хорват чуть не порвал сетку из-за пределов штрафной.

14 - Ante Budimir has scored 14 goals in 27 games in LaLiga 2023/24, the most by an Osasuna player in a single season of the competition since Iván Rosado in 2000/01 (14 goals in 34 games). Swan. pic.twitter.com/0wlowQjvyM