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Беллингем дисквалифицирован на два матча Ла Лиги за удаление в матче с Валенсией
Вторая по счёту плохая новость для сливочных за день
Football London
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем не сможет помочь своей команде в ближайших матчах в рамках чемпионата Испании.
Как сообщает Marca, 20-летний хавбек получил дисквалификацию на два поединка Ла Лиги за удаление с поля по завершению игры с "Валенсией" (2:2).
Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.
Отмечается, что "Реал" не согласен с решением комитета и планирует подать апелляцию. Если она будет отклонена - Беллингем пропустит ближайшие матчи "сливочных" в Примере против "Сельты" и "Осасуны".
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