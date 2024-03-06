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Беллингем дисквалифицирован на два матча Ла Лиги за удаление в матче с Валенсией

Испания
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Беллингем дисквалифицирован на два матча Ла Лиги за удаление в матче с Валенсией

Football London

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем не сможет помочь своей команде в ближайших матчах в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, 20-летний хавбек получил дисквалификацию на два поединка Ла Лиги за удаление с поля по завершению игры с "Валенсией" (2:2).

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.

Отмечается, что "Реал" не согласен с решением комитета и планирует подать апелляцию. Если она будет отклонена - Беллингем пропустит ближайшие матчи "сливочных" в Примере против "Сельты" и "Осасуны".

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Реал (Мадрид) дисквалификация Валенсия Ла Лига Джуд Беллингем
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1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2024 в 15:18
Мало этим животным. Они вообще уже из под контроля вышли. А что там винисиус? Этого уже давно пора камнями побить.
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Комментарии 7
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2024 в 15:18
Мало этим животным. Они вообще уже из под контроля вышли. А что там винисиус? Этого уже давно пора камнями побить.
Ответить
1
6
Algrab (Костопiль)
06.03.2024 в 15:30
" животноє" це ти, барсодрочер недороблений... По темі: надто суворе покарання...
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5
1
avatar
Сampeón
06.03.2024 в 16:14
боба хоче повторити долю біби
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5
1
Dr. House (Поділля)
06.03.2024 в 18:04
Пєдофіл трампанутий, який прикривається пастором, тебе вже давно потрібно посадити за викрадення українських дітей та пєдофілію, як і твого кумира пуйла. І такі срані пєдіки як ти і просувають уйопка Трампа в прєзіки. Gандон америкоський
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5
1
avatar
Вarcelinius
06.03.2024 в 21:11
никуя себе Даже я, матёрый и видавший виды "любитель" говорящей африканской фауны окуел.
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0
2
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KondratCheUa (Чернигов)
07.03.2024 в 12:17
Барсiк, зьебав звiдци! То не для срэднiх умов написано!
 
0
1
avatar
Вarcelinius
07.03.2024 в 13:49
Пошёл на куй, дятел торможенный.
 
0
1

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