Беллингем дисквалифицирован на два матча Ла Лиги за удаление в матче с Валенсией

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем не сможет помочь своей команде в ближайших матчах в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, 20-летний хавбек получил дисквалификацию на два поединка Ла Лиги за удаление с поля по завершению игры с "Валенсией" (2:2).

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.

Отмечается, что "Реал" не согласен с решением комитета и планирует подать апелляцию. Если она будет отклонена - Беллингем пропустит ближайшие матчи "сливочных" в Примере против "Сельты" и "Осасуны".