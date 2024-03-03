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Винисиус Жуниор может получить дисквалификацию из-за высказываний об арбитре

Испания

Да, об арбитре игры с Валенсией

Винисиус Жуниор может получить дисквалификацию из-за высказываний об арбитре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера, 2-го марта, матч 27-го тура Ла Лиги между "Валенсией" и "Реалом" завершился скандальной ничьей (2:2). Судья матча Хесус Хиль Мансано завершил матч на 90+9 минуте, во время атаки "Реала". Что интересно, мадридцы сумели забить третий гол, но он произошел уже после свистка.

"Сливочные" сразу набросились на арбитра, требуя от него объяснений. За агрессивную форму общения Джуд Беллингем получил красную карточку. Правда, это может быть не единственная потеря "Реала".

По сообщениям издания Sport, автор дубля в ворота "Валенсии" Винисиус Жуниор, рискует получить отстранение из-за слов, сказанных в эфире клубного канала. Винисус отметил, что "Реалу" не удалось победить из-за того, что им не позволили этого сделать арбитры. В прошлом, за похожие высказывания, игроков отстраняли на несколько матчей.

Если о словах футболиста "Реала" будет сообщено в Комитет по соревнованиям, Винисусу грозит дисквалификация.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Виктор Иванчук
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