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Беллингем пропустит два матча Ла Лиги. Апелляция Реала отклонена
Наказание осталось в силе
Football London
Апелляционный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) отклонил апелляцию мадридского "Реала" относительно двухматчевой дисквалификации полузащитника Джуда Беллингема.
Таким образом, лучший бомбардир Ла Лиги пропустит следующие игры "сливочных" против "Сельты" на "Сантьяго Бернабеу" 10 марта и выездной поединок с "Осасуной" в Памплоне, который запланирован на 16 марта.
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Напомним, что в компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.
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