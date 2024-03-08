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Беллингем пропустит два матча Ла Лиги. Апелляция Реала отклонена

Испания
Обновлено

Наказание осталось в силе

Беллингем пропустит два матча Ла Лиги. Апелляция Реала отклонена

Football London

Новина українською

Апелляционный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) отклонил апелляцию мадридского "Реала" относительно двухматчевой дисквалификации полузащитника Джуда Беллингема.

Таким образом, лучший бомбардир Ла Лиги пропустит следующие игры "сливочных" против "Сельты" на "Сантьяго Бернабеу" 10 марта и выездной поединок с "Осасуной" в Памплоне, который запланирован на 16 марта.

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Напомним, что в компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.

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Реал (Мадрид) дисквалификация Валенсия Ла Лига Джуд Беллингем
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1 голосов
Источник:
COPE
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
08.03.2024 в 14:30
Всё правильно! Браво Федерация! Ибо нех брызгать слюнями на судью, даже, если он и продажная мансана.
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0
1
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Комментарии 3
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Вarcelinius
08.03.2024 в 14:30
Всё правильно! Браво Федерация! Ибо нех брызгать слюнями на судью, даже, если он и продажная мансана.
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
08.03.2024 в 13:40
Прокладки, бюстгальтеры и стринги идут в комплекте?
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0
3
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Вarcelinius
08.03.2024 в 14:26
Это твой обычный вопрос продавщице магазина женской одежды?
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1
0

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