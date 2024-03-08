Рауль хочет остаться в системе Реала, несмотря на интерес со стороны Байера

Экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес хочет остаться в системе родного для себя клуба.

На данный момент 46-летний Рауль тренирует резервную команду "сливочных" - "Реал Мадрид Кастилью". Интерес к специалисту проявляют несколько европейских клубов.

Как сообщает Relevo, испанец готов рассмотреть вариант с уходом лишь в случае очень крупного предложения, подходящего проекта и долгосрочного контракта.