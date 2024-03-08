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Рауль хочет остаться в системе Реала, несмотря на интерес со стороны Байера

Испания

Гонсалес Бланко предан сливочным даже после завершения игровой карьеры

Рауль хочет остаться в системе Реала, несмотря на интерес со стороны Байера

Фото: JuniperSports/автор невідомий

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Экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес хочет остаться в системе родного для себя клуба.

На данный момент 46-летний Рауль тренирует резервную команду "сливочных" - "Реал Мадрид Кастилью". Интерес к специалисту проявляют несколько европейских клубов.

Как сообщает Relevo, испанец готов рассмотреть вариант с уходом лишь в случае очень крупного предложения, подходящего проекта и долгосрочного контракта.

Ранее сообщалось, что леверкузенский "Байер" рассматривает Рауля в роли преемника для Хаби Алонсо, который может покинуть немецкий клуб по окончании сезона.

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Рауль Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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