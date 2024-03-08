Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рауль хочет остаться в системе Реала, несмотря на интерес со стороны Байера
Гонсалес Бланко предан сливочным даже после завершения игровой карьеры
Фото: JuniperSports/автор невідомий
Экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес хочет остаться в системе родного для себя клуба.
На данный момент 46-летний Рауль тренирует резервную команду "сливочных" - "Реал Мадрид Кастилью". Интерес к специалисту проявляют несколько европейских клубов.
Как сообщает Relevo, испанец готов рассмотреть вариант с уходом лишь в случае очень крупного предложения, подходящего проекта и долгосрочного контракта.
Ранее сообщалось, что
Популярное сейчас
- Милевский гневно отреагировал на потерю очков Динамо в матче с Вересом
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина не играет, но продолжает падать
- Динамо теряет очки с Вересом, Трубин пропускает дважды от Рейнджерс, а Шахтер судится с Вьюнником. Главные новости за 7 марта
- Барселона показала фото как будет выглядеть Камп Ноу после реконструкции
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже