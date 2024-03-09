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Атлетико вскоре продлит контракты с капитаном и еще одним ключевым футболистом

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"Матрасники" удержат своих лидеров

Атлетико вскоре продлит контракты с капитаном и еще одним ключевым футболистом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" вскоре продлит контракты сразу с двумя важными футболистами.

Как сообщает Николо Скира, "матрасники" практически договорились с центрбеком Стефаном Савичем и Коке о пролонгировании соглашений до 2025 года. Переговоры на финальной стадии.

Савич выступает за "Атлетико" с 2015 года. В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах. В общей сложности на его счету 288 поединков в составе "матрасников".

Коке – воспитанник мадридцев и текущий капитан. За первую команду "Атлетико" он выступает с 2011 года. В общей сложности он провел 622 встречи в составе "матрасников", в том числе 36 матчей – в текущем сезоне.

В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" идет на четвертом месте. До третьей "Жироны" команде не хватает четырех очков, а от четвертого "Атлетика" отрыв составляет пять зачетных пунктов.

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Атлетико (Мадрид) Стефан Савич Коке
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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