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Цыганков стал лучшим игроком матча с Осасуной, но не доиграл из-за травмы
Повредил колено и был вынужден покинуть поле
Фото: Getty Images
Виктор Цыганков признан лучшим игроком в матче "Жироны" с "Осасуной". Статистические порталы sofascore и whoscored оценили игру футболиста в 8.1 балла. Вингер
За время, проведенное на поле, Виктор сделал 64 касания мяча, отдал две ключевые передачи, которые привели к удару по воротам соперника, а точность его передач составила 93%. Кроме того, Цыганков играл важную роль в борьбе за мяч. На его счету 7 из 8 выигранных единоборств. Также украинец помогал в защите, сделав 4 отбора, перехват, вынос и однажды заблокировал удар.
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Артем Довбик также вышел в старте, но был заменен на 80-й минуте. Он имел несколько голевых моментов, однажды даже забил, но из офсайда. Его оценка составила 6.7 и 6.6 от sofascore и whoscored соответственно. На счету нападающего 3 удара, два из которых попали в цель. Артем также был часто вовлечен в борьбе с соперником. Он выиграл в 5 дуэлях из 9, к тому же на нем трижды сфолили. Среди негативных показателей - 4 положения вне игры и один не реализованный момент с 0.21 xG.
???? Quina aturada de Sergio Herrera al remat de cap de Dovbyk...#GironaOsasuna | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/gQ6kyIkY6J— Girona FC (@GironaFC) March 9, 2024
???? Gran combinació que acaba amb un remat de Dovbyk alt. Seguim, EQUIP! ✊#GironaOsasuna | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/dzRDmrrwoh— Girona FC (@GironaFC) March 9, 2024
По итогам "Жирона" победила со счетом 2:0. Победу каталонцев может омрачить лишь потенциальная травма Цыганкова. Напомним, что матч против Боснии и Герцеговины уже 21 марта.
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