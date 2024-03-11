Тер Штеген: Хави - отличный тренер, который помог Барселоне подняться на вершину

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился своим мнением касательно ухода Хави с должности главного тренера "сине-гранатовых" в конце сезона.

"Когда Хави объявил о своём уходе - мне, знающему его много лет, стало печально. Мы также несем ответственность за эти решения. Он сказал нам, что ничего окончено, и нам надо сделать всё возможное, в том числе и для него.

Хави - отличный тренер, который вернул нас на вершину. Он отлично работает, чтобы дать нам возможность играть каждые три-четыре дня. К сожалению, он уходит, и мне, как игроку и как другу, трудно с этим смириться", - цитирует немца Mundo Deportivo.