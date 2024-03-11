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Тер Штеген: Хави - отличный тренер, который помог Барселоне подняться на вершину

Испания

Немецкий вратарь будет скучать по бывшему одноклубнику и тренеру

Тер Штеген: Хави - отличный тренер, который помог Барселоне подняться на вершину

Barca Universal

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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился своим мнением касательно ухода Хави с должности главного тренера "сине-гранатовых" в конце сезона.

"Когда Хави объявил о своём уходе - мне, знающему его много лет, стало печально. Мы также несем ответственность за эти решения. Он сказал нам, что ничего окончено, и нам надо сделать всё возможное, в том числе и для него.

Хави - отличный тренер, который вернул нас на вершину. Он отлично работает, чтобы дать нам возможность играть каждые три-четыре дня. К сожалению, он уходит, и мне, как игроку и как другу, трудно с этим смириться", - цитирует немца Mundo Deportivo.

"Барселона" располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Завтра "блауграна" проведёт ответный поединок против "Наполи" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Неаполе завершилась со счётом 1:1.

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Барселона Хави Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
11.03.2024 в 16:07
Ну да... Этот так называемый тренер не дал тебе шанса установить абсолютный рекорд Примеры за всю её историю по сухарям, усадив тебя на лавку в самом конце прошлого сезона, твоего триумфального сезона, твоего пикового сезона, твоего апогея в карьере. А ты так этого хотел, я же видел. Оставался всего лишь один сухарик... Я прав Марк? Да, я прав Марк.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
11.03.2024 в 16:07
Ну да... Этот так называемый тренер не дал тебе шанса установить абсолютный рекорд Примеры за всю её историю по сухарям, усадив тебя на лавку в самом конце прошлого сезона, твоего триумфального сезона, твоего пикового сезона, твоего апогея в карьере. А ты так этого хотел, я же видел. Оставался всего лишь один сухарик... Я прав Марк? Да, я прав Марк.
Ответить
0
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