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Тер Штеген: Хави - отличный тренер, который помог Барселоне подняться на вершину
Немецкий вратарь будет скучать по бывшему одноклубнику и тренеру
Barca Universal
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился своим мнением касательно ухода Хави с должности главного тренера "сине-гранатовых" в конце сезона.
"Когда Хави объявил о своём уходе - мне, знающему его много лет, стало печально. Мы также несем ответственность за эти решения. Он сказал нам, что ничего окончено, и нам надо сделать всё возможное, в том числе и для него.
Хави - отличный тренер, который вернул нас на вершину. Он отлично работает, чтобы дать нам возможность играть каждые три-четыре дня. К сожалению, он уходит, и мне, как игроку и как другу, трудно с этим смириться", - цитирует немца Mundo Deportivo.
"Барселона" располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Завтра "блауграна" проведёт ответный поединок против "Наполи" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Неаполе завершилась со счётом 1:1.
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