Примера. Альмерия — Севилья 2:2. Лучшая развязка в туре

"Альмерия" ни разу не победила в 28 турах этого сезона, и сегодня ей опять немного не хватило.

По факту это была равная игра. "Нервион" превосходил соперника только на старте, но уже перед перерывом "Альмерия" выровняла матч, а ее капитан Адри Эмбарба открыл счет гениальным ударом издалека.

В конце первого тайма и в середине второго свои шансы имел Хонатан Виера, но опытный плеймейкер оба раза промазал. Параллельно у "Севильи" игра совсем расклеилась и казалось, что даже одного гола хватит "Альмерии" для победы. И все же нет, не хватило.

На 81-й минуте Лукебакьо точно пробил в контратаке, а на 86-й Окампос первым сориентировался во время суматохи при угловом — и так игра перевернулась за каких-то 300 секунд.

Теперь уже "Севилья" оказалась в шаге от успеха, но заслужено ли? Скорее, нет, что и подтвердил итоговый гол в добавленное время от огромного серба Миловановича по прозвищу Марези.

20 year old Marko Milanovic scores in the 94th minute to tie the game at 2-2 for Almeria against Sevilla. ⚽️????????



22 year old Sergio Arribas gets the assist from off the bench. ????????????pic.twitter.com/IknIcuWDjj