Примера. Альмерия — Севилья 2:2. Лучшая развязка в туре

"Альмерия" ни разу не победила в 28 турах этого сезона, и сегодня ей опять немного не хватило.

По факту это была равная игра. "Нервион" превосходил соперника только на старте, но уже перед перерывом "Альмерия" выровняла матч, а ее капитан Адри Эмбарба открыл счет гениальным ударом издалека.

В конце первого тайма и в середине второго свои шансы имел Хонатан Виера, но опытный плеймейкер оба раза промазал. Параллельно у "Севильи" игра совсем расклеилась и казалось, что даже одного гола хватит "Альмерии" для победы. И все же нет, не хватило.

На 81-й минуте Лукебакьо точно пробил в контратаке, а на 86-й Окампос первым сориентировался во время суматохи при угловом — и так игра перевернулась за каких-то 300 секунд.

Теперь уже "Севилья" оказалась в шаге от успеха, но заслужено ли? Скорее, нет, что и подтвердил итоговый гол в добавленное время от огромного серба Миловановича по прозвищу Марези.

20 year old Marko Milanovic scores in the 94th minute to tie the game at 2-2 for Almeria against Sevilla. ⚽️????????



22 year old Sergio Arribas gets the assist from off the bench. ????????????pic.twitter.com/IknIcuWDjj — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 11, 2024

Конечно, ничья не спасет "Альмерию" от вылета - она последняя с 10 баллами. Тем временем у "Севильи" 28 баллов, и это 14-е место.

28-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Севилья" - 2:2

Голы: Эмбарба, 38, Марези, 90+5 — Лукебакьо, 81, Окампос, 86

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Радованович, Сентельес — Лопи (Рамазани, 88), Эдгар Гонсалес — Ромеро (Робертоне, 66), Виера (Аррибас, 84), Эмбарба (Марези, 88) — Лосано (Баптистао, 65)

"Севилья": Нюланд — Навас (Акунья, 60), Баде, Рамос, Салас, Окампос — Соу (Сусо, 60), Сумаре, Оливер (Гудель, 71) — Ромеро, Эн-Несири (Лукебакьо, 71)

Предупреждения: Лопи, 84, Эдгар Гонсалес, 90+5 — Баде, 43