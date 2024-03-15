Осасуна — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Лидер Ла Лиги “Реал” едет в гости к середняку “Осасуне”, и поскольку каталонские “Жирона” с “Барсой” по-прежнему отстали некритично, Мадрид устроит только победа.

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Добывать ее придется без Джуда Беллингема — англичанин отбывает дисквалификацию за оскорбление судьи. Тем не менее, и без него у "Реала" есть кому забить — вы же видели, что Винисиус сделал неделю назад с защитой "Сельты"? Рафу Бенитеса после такого даже в отставку отправили.

"Осасуна", в свою очередь, идет 10-й в таблице и выиграла почти половину домашних матчей, но всем топам - "Барсе", "Атлетико", "Жироне", Бильбао — проиграла.

Удастся ли наварцам удивить в матче с Мадридом — увидим в субботу , 16 марта , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Осасуна - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

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