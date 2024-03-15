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Осасуна — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Осасуна" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Лидер Ла Лиги “Реал” едет в гости к середняку “Осасуне”, и поскольку каталонские “Жирона” с “Барсой” по-прежнему отстали некритично, Мадрид устроит только победа.
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Добывать ее придется без Джуда Беллингема — англичанин отбывает дисквалификацию за оскорбление судьи. Тем не менее, и без него у "Реала" есть кому забить — вы же видели, что Винисиус сделал неделю назад с защитой "Сельты"? Рафу Бенитеса после такого даже в отставку отправили.
"Осасуна", в свою очередь, идет 10-й в таблице и выиграла почти половину домашних матчей, но всем топам - "Барсе", "Атлетико", "Жироне", Бильбао — проиграла.
Удастся ли наварцам удивить в матче с Мадридом — увидим в субботу, 16 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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