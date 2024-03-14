Списанный Барселоной, но такой нужный Атлетико: Давид Вилья и его чемпионство в Мадриде

История трансферов между "Барселоной" и "Атлетико" вызывает разный спектр эмоций. Где-то были удачные сделки для обоих коллективов, порой же в "плюсах" оставалась исключительно одна сторона – как вот, например, в случае с Луисом Суаресом. Уругваец со скандалом покинул "Камп Ноу", не скрывал обид, адресованных Хосепу Бартомеу и Рональду Куману, и в итоге сделал все, чтобы "матрасники" сразу выиграли чемпионство.

Мы увидели хрестоматийный пример спортивной мести – Суарес выложился на двести процентов и после выставил менеджмент "сине-гранатовых" полнейшими дураками. Впрочем, это не единственный кейс, где каталонцы отправили в красно-белую часть Мадрида списанного ветерана, и он также приложил немалые усилия, чтобы гарантировать национальное золото. Вспоминаем Давида Вилью.

"Барселона" имела веские причины, чтобы прекратить сотрудничество

Между Суаресом и Вильей есть существенное отличие – последнего бесцеремонно не вышвырнули за порог. Не сказать, что Давид был доволен положением, - например, регулярно жаловался на отсутствие достаточной практики, - однако были объективные причины, почему с ним следует прощаться.

Во-первых, травма, полученная в декабре 2011-го – "кулес" спокойно разгромили катарский "Аль-Садд" 4:0, квалифицировались в финал КЧМ, но надолго потеряли нападающего. Перелом большеберцовой кости левой ноги фактически провел линию "до" и "после" – игрок пропустил 48 поединков во всех турнирах, не поехал на Евро-2012 и вообще не вернул прежнюю форму.

Руководство это понимало и искало пути продажи – Эль Гуахе имел на руках солидный контракт с зарплатой в 13 миллионов евро ежегодно, и соответствующую ведомость было бы желательно разгрузить. Есть критики, которые искренне считают, что "Барселона" бросила исполнителя на произвол судьбы, но что бы сделал каждый из нас?

Поначалу клуб надеялся выручить 20 миллионов евро, - хотя бы половину суммы, потраченной в 2010-м, - даже нашел потенциальных покупателей в виде "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Фиорентины". Как итог, ничего не сложилось, а медлить нельзя – вторым фактором, побудившим к "разводу", оказался приход Неймара.

"Блаугранас" готовились к вступлению в новую эпоху, хотели строить костяк вокруг других имен, а Давид банально не "вписывался" в проект (держим в голове, как Ней был приглашен, какие средства на него "ушли" и в итоге сказались на будущем Сандро Росселя).

И тут на горизонте появился "Атлетико". "Рохибланкос" активно мониторили рынок – Радамель Фалькао уехал в разбогатевший "Монако", а Альваро Негредо и Пабло Освальдо, который как раз расцвел в "Роме", отказались от возможности перебраться в столицу Испании. Как видите, наш герой не воспринимался приоритетной опцией, однако что поделаешь; в то же время "Барселона" не крутила носом, согласилась на смешные 5 миллионов евро, хотя и оставила за собой 50% от дальнейшего трансфера.

"Честно говоря, моя жизнь не очень изменилась. Я переехал из замечательного города, Барселоны, в другой замечательный город, Мадрид. Повседневная жизнь в целом та же. Самое главное, что моя семья счастлива, какой она была в Барселоне. С точки зрения смены команды, мы не должны забывать, что "Атлетико" также является топ-клубом в Испании, поэтому организационно он функционирует так же, как "Барселона". Мне повезло столкнуться с дружелюбной раздевалкой в "Атлетико". Партнеры заставили меня почувствовать частью команды", - рассказал форвард, описывая первые впечатления.

Вилья приспособился к отведенной роли и этим продлил свою актуальность

Важный нюанс – Негредо и Освальдо не спешили в Мадрид из-за присутствия явного конкурента. Диего Коста прогрессировал бешеными темпами, стал примой после ухода Радамеля Фалькао, и не каждый соглашался сознательно теряться на его фоне. Несмотря на то, что Диего Симеоне оперировал схемой 4-4-2, все равно это предполагало игру на натурализованного бразильца.

Вилья это прекрасно осознавал. А еще отчитался лично себе, что это, пожалуй, правильный шаг – трудиться на общее благо.

"Мои отношения с Диего достаточно хорошие, как на поле, так и вне его. Мы стараемся делать то, что лучше всего для команды, и мы оба соглашаемся, что это самый важный аспект нашей игры. Мы очень хорошо понимаем друг друга, что помогает команде забивать голы и выигрывать матчи. Это командная работа в "Атлетико". Диего – классный нападающий, и его результаты это подтверждают это", - пояснил игрок.

С другой стороны, не следует игнорировать то, кто такой Эль Гуахе. В 31 год, пусть и несколько надломленный, футболист все еще был большим профи и мог гарантировать приемлемые цифры – примечательно, что в кампании 2012/13 он выдал 16+9 в 43 встречах. Маловато, как для каталонцев, однако вменяемо в представлении "Атлетико", который искал дешевый, но реально "сердитый" вариант.

Гигантский опыт, ряд медалей, статус победителя ЧМ-2010, лояльность аудитории, ради которой Давид не покинул Испанию – все это дорогого стоит. Он и в "Валенсии" не считался классическим "наконечником", в "Барселоне" еще лучше развил универсализм, поэтому нисколько не испугался задач, делегированных Симеоне. Если Коста – финишер, то его партнер зарекомендовал себя более гибким, готовым подстраховать, отдать пас и развить потенциально опасный эпизод, где этого мало кто ждал.

"Очевидно, что с годами я приобрел немалый опыт. Я думаю, что со временем усовершенствовал атакующие движения, чтобы дополнить бомбардирский инстинкт, который я никогда не потеряю. Сейчас я больше, чем когда-либо, работаю над физической подготовкой, потому что должен приложить огромную работу на благо команды. Я чувствую, что переживаю замечательный момент своей карьеры. Я играл на разных позициях в нападении, что помогло мне улучшиться как футболист. Я одинаково счастлив, когда играю с Диего Костой, или же когда отдаю голевые передачи товарищам по команде".

Давид внес ценный вклад в кампании 2013/14

Что же произошло на практике? 15 голов и 5 результативных передач, оформленных в течение розыгрыша 2013/14. И это на самом деле очень хорошо (не забывайте – это еще та версия "Атлетико", где практически все отрабатывали в обороне).

Сезон длительный, "матрасники" спорили за награды на нескольких фронтах, и новичок принес ощутимую пользу – если забежать вперед, то оказался третьим страйкером команды (Рауль Гарсия – 16, Коста – 36). И это не условный Кристиан Стуани, который сейчас "сидит" за спиной Артема Довбика и довольствуется крохами – Давид получил в распоряжение 3 080 минут, что является десятым показателем.

Символично, что дебютный мяч в красно-белых цветах произошел против... "Барселоны". Суперкубок Испании, "Висенте Кальдерон", Вилья реагирует на прострел Арда Турана, причем наносит удар без раздумий – получилось эффектно и эффективно. Из интересного – футболист не скрывал радости, как это принято, когда соревнуешься с бывшими одноклубниками, а бросился праздновать в сторону трибун.

Счет 1:1 (во втором тайме ответил Неймар) был типичным для тогдашнего "автобусного" "Атлетико" (красноречиво, что на "Камп Ноу" были зафиксированы 0:0, и "сине-гранатовые" взяли трофей благодаря лучшей разнице).

Безусловно, в штрафной площадке верховодил Коста, впрочем, и Давид запомнился матчами, где без его точного действия мадридцы, возможно бы, не торжествовали в Ла Лиге. 1 сентября 2013-го центрфорвард наведался на "Аноэту" и сломал сопротивление "Сосьедада" (2:1) – отметился голом и ассистом.

Это же повторилось на выезде с "Гранадой" (2:1) 31 октября – хозяева сопротивлялись, забили на 90+, но Эль Гуахе, носившийся по левому флангу, вновь занес в актив 1+1 и заблаговременно снял вопрос.

Безусловно, в борьбе с "Сельтой" (2:0), ключевая передача на Косту против "Эспаньола" (1:0) – не факт, что кто-то другой лучше бы продемонстрировал себя в ответственный момент. Если помните, то погоня за чемпионством выдалась напряженной (в последнем туре "Атлетико" приехал в Каталонию, расписал 1:1, и этого хватило, чтобы сохранить отрыв), но кто знает, выдержал ли Симеоне дистанцию, если бы не вклад Вильи.

Это же пожалуй, правильно, что по завершении сезона Давид пожал руку Диего и отправился в направлении MLS. Почему бы не пойти на коне, с национальным золотом, отобранным у "Барселоны"? Это был не такой взрывной жест, как у Суареса, но стопроцентно красивый.

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