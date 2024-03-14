Ла Лига отреагировала на скандальные выкрики фанов Атлетико в сторону лидера Реала

Перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов, между "Интером" и "Атлетико", группа болельщиков мадридской команды собралась перед стадионом и пела песню, где присутствовала фраза: "Оле-оле-оле, Винисиус - шимпанзе" - сообщает Marca.

Ла Лига обратилась в испанскую прокуратуру с жалобой на болельщиков.

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Ла Лига считает, что это недопустимо в современном футболе.

✋????Vinicius reacciona a los insultos que profirieron contra él en el Metropolitano durante el Atlético - Inter https://t.co/6L3oiFaJKZ — MARCA (@marca) March 14, 2024

Напомним, что болельщики "Атлетико" уже выкрикивают эти скандирования в третий раз. Реакции боссов "мадридцев" не было.