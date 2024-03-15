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Анчелотти рассказал о травмированных игроках мадридского Реала
Куртуа и Милитао будут присутствовать на матче против Манчестер Сити
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Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", рассказал о травмированных игроках команды.
"Мы голодны. Мы в лучшей форме, чем когда-либо. Скоро к нам вернутся Тибо Куртуа и Эдер Милитао".
"Куртуа и Милитао против "Сити"? Я думаю, что они могут быть частью команды. Но мы не будем рисковать".
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 9 апреля.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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