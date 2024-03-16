  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хесус Хиль - мошенник, покоривший Испанию. Он вел телешоу в джакузи, совещался с конем и подарил Реалу Рауля
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хесус Хиль - мошенник, покоривший Испанию. Он вел телешоу в джакузи, совещался с конем и подарил Реалу Рауля

Испания
Обновлено

О самом эксцентричном президенте в истории Ла Лиги

Хесус Хиль - мошенник, покоривший Испанию. Он вел телешоу в джакузи, совещался с конем и подарил Реалу Рауля

Фото: larazon.es

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Говорят, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами.

Если это так, 14 мая 2004-го Хесуса Хиля ждал незаурядный калейдоскоп.

В его начале никакого футбола — только вечер в курортной Сеговии; женщины в платьях, мужчины в костюмах. Было 15 июня 1969 года, и в городке открывали новый туристический центр.

Хиль тогда еще был молодым застройщиком со связями в партии Франко. Он не был из богатых; ходили даже слухи, что начинал бухгалтером в борделе. Впрочем, какая разница? Сотни гостей пришли, все было по высшему разряду, пока не произошел "бум". Крыша и стены обрушились, 58 человек погибли, 147 получили травмы.

"Это было невероятно. Люди сидели, пили, разговаривали, и сразу всех не стало”, - лепетал чудом уцелевший мэр Сеговии Мануэль Мосакула.

Вскоре следствие обнаружило, что Хиль построил свой комплекс без архитектора и даже строительного плана, а в растворе почти не было цемента.

Конечно, его заключили в тюрьму — на неопределенный срок. Впрочем, уже вскоре Хиль раздал семьям жертв по миллиону песет, втерся в доверие к министру Мануэлю Фраге — и через полтора года был на свободе. Помилование подписал лично Франко.

Хиль с тех пор его так полюбил, что поставил вторым среди своих кумиров между Иисусом и Че Геварой.

***
Следующий кадр - это уже 26 июня 1987-го, выборы президента "Атлетико".

Почему "Атлетико"? Да бог его знает. Хиль не был болельщиком в юности, а если и подтапливал, то за Бильбао.

Вместе с ним тогда за кресло боролись спортсмены, политики, даже экс-министры — может, в этом причина. Вся эта история придавала скандальному застройщику вес.

Методы? Ну, например, Хесус обещал сделать реку Мансанарес судоходной, и то только для фанов рохибланкос.

Ну, а чтобы строить кампанию не на одной лжи, Хиль привез в Мадрид вполне реальную звезду. В свои 21 Паулу Футре только что победил "Баварию" и принес "Порту" Кубок чемпионов. Никто не верил, что "второй после Марадоны" выберет "Атлетико", который, в свою очередь, проиграл финал Кубка короля "Реалу Сосьедад".

Хиль, однако, спокойно приехал в Милан, где "Драконы" гоняли спарринг, и вручил Пинту да Коште чек на 450 млн песет.

Вернулся в Мадрид он уже с Футре, и провел презентацию с колес — в ночном клубе Jacara, где собирались фаны "Матрасников". Как он мог после этого проиграть выборы?

"Соберите все бюллетени и выбросьте в реку. Больше в этом клубе выборов не будет”, - пафосно заявил Хиль после победы и не соврал.

***
Выборов действительно больше не было, ведь 1 июля 1992-го Хиль похитил "Атлетико" у него самого.

Фабула такова, что в 80-е большинство испанских клубов залезли в долги, и правительство разочаровалось в модели "сосьос". Ее разрешили оставить только "финансово здоровым" "Реалу", "Барсе", "Атлетику" и "Осасуне"; остальных обязали стать публичными компаниями.

И что сделал Хиль? Он придумал несуществующий долг "Атлетико" на 15 млн долларов, а для большего драматизма еще и подписал Бернда Шустера, заявив, мол, это мои собственные средства, хотя на самом деле взял их из клубной кассы.

Ну а дальше — чистая махинация, о которой экономист Эмилио Абейон написал ряд обличительных статей:

"Это просто и сложно одновременно. Вы идете в банк и говорите им: "Дайте мне банковскую гарантию на 15 млн", обещая вернуть ее в течение недели. Далее вы предоставляете лиге эту гарантию, капитализируете, берете акции и возвращаете ее банку. И все, вы владелец".

Как лига приняла эту гарантию, которая ничего не стоила? Лучше не спрашивайте. Но именно так Хиль получил 95% акций клуба.

Само собой, схема изначально привлекала внимание, поэтому Caja Madrid, например, отказалась это проворачивать, но президент "Реала" Рамон Мендоса посоветовал Хилю нужного человека — банкира из Banesto Марио Конде. Его впоследствии посадят на 20 лет за махинации.

Так же на скамью подсудимых попадут боссы "Бетиса", которые провернули с клубом похожую аферу. Да и сам Хиль не уйдет от судов.

Впрочем, в 1992-м никто ничего не заметил – "Атлетико" победил "Реал" в финале Кубка 2:0, и фанаты обсуждали только это.

***
Более того, они любили Хиля. Равнялись на него.

"Этому нигеру надо отрезать черную голову и приделать белую", - говорил он об Адольфо Валенсии после неудачного выступления, и Хесусу аплодировали.

Судья не свистнул пенальти? Хиль называл его "голубоглазым парнем, из которого нефть вытекает" (испанское оскорбление для геев). Мендосе что-то не понравилось? Хиль приравнял его к Иди Амину. Журналисты?

“Проваливай нахрен отсюда, писака! Я лучше поговорю со своим конем, чем с репортером!”

И самое интересное, что он действительно говорил! Коня звали Империосо, и Хиль с ним советовался, увольнять ли очередного тренера. Это хорошо объясняет, почему с 1987 по 2003 годы "Атлетико" пережил 39 отставок.

Хесус всегда знал, чем порадовать люмпенов, и так оказался в политике. Его ультраправая партия имени себя - Grupo Independiente Liberal (GIL) - в 1991-м взяла Марбелью, а Хесус стал ее мэром, пообещав местным "выгнать из города бомжей, нищих, черномазых и мусульман".

Первое, что он сделал на посту, - это поставил перед мэрией бюст Франко, а у себя в кабинете повесил портрет Вито Корлеоне.

Между тем, телевидение, понимая его популярность, предложило вести полуторачасовое варьете-шоу Las noches de tal y tal. Просто представьте — полуобнаженный миллионер и политик в джакузи с сигарой рассказывает о жизни, а вокруг крутится дюжина моделей в бикини.

Кто бы не хотел на его место?

***

Тем временем "Атлетико" с Хилем переживал странные времена.

С одной стороны, команда боролась за трофеи, выигрывала Кубки, а в 1996-м тренер Радомир Антич и хавбек Диего Симеоне привели ее к золотому дублю.

С другой стороны, клуб одна за другой закрывал волейбольную, гандбольную секции якобы в рамках оптимизации, а в 1992-м отказался от собственной футбольной академии, просто выставив игроков на улицу. Среди них был некий Рауль Гонсалес, который уже вскоре объявился в "Реале".

Скаут Бернардино Матальянас считает, что на Хиля так повлияла история с Патри:

"Этому парню из "Бетиса" было всего 15, а все считали его будущей звездой. Хиль заплатил за него 148 тысяч долларов, а зарплату дал как игроку первой команды. Во время тренировок, пока все бегали, Патри набивал мяч. К нему относились как к предмету роскоши, который больше подходит картинной галерее, чем тренировочной площадке”.

Само собой, все это уничтожило парня, он немедленно загубил карьеру и исчез. Но мог ли Хиль признать, что ошибся сам?

Он не делал это даже в суде, когда его прижимали к стенке доказательствами, например, относительно надписи "Марбелья" на футболках "Атлетико". Очевидная же коррупция.

"Мы не получили достойных предложений, и город смог предложить нам больше денег, вот и все".

Более того, впоследствии выяснилось, что никаких денег "Атлетико" на самом деле не получал. Хиль брал их из бюджета Марбельи и клал прямо себе в карман. Схема несложная, но действенная - на 3,1 млн долларов. Ко всему, Хесус ее еще масштабировал, договорившись о "Марбелье" с "Бетисом" и "Севильей" - боссов обоих клубов впоследствии тоже судили.

***

И это только мелочь, крохи.

За 1991-95 годы Хиль вымыл из бюджета Марбельи 36,8 млн через фантомные компании, которые создали его знакомые еще по тюрьме в Сеговии.

При этом Хесус реально менял город — мафиози, с которыми он дружил, построили на побережье шикарные гостиницы, резиденции, казино. Испания не видела ничего подобного. Это было нечто среднее между Лас-Вегасом и Малибу. И, конечно, без бомжей и черных — их выгнали, а по вечерам Хиль бродил по улицам и если видел шлюху, то орал на нее матом.

Поскольку выборы он выигрывал еще дважды, то ясно, что местным такой мэр нравился не меньше, чем болельщикам "Атлетико" - их президент.

Не избиратели и не мафия его по итогу подвели — он сам перегнул палку, пожелав пост премьер-министра в 1998-м.

Почти моментально после его заявления на "Висенте Кальдерон" и в мэрию Марбелью с обысками прибыла полиция, собрала доказательства, дело дошло до суда, а тот впаял Хилю 28 лет запрета занимать государственные должности. Это все, что интересовало власть — никто не собирался его сажать. Тем временем в "Атлетико" заехала временная администрация, и если вы не знали, как такой большой клуб вылетел в Сегунду в сезоне-1999/2000, то это оно и есть.

Хиль платил звездам по 300 тысяч белыми и еще 3-4 млн сверху переводил из оффшоров. Как думаете, когда выплаты прекратились, каково было настроение у Капдевилы, Барахи, Солари, Валерона? Ко всему, Хесус за кулисами просил их проигрывать как можно чаще, чтобы фанаты возмутились и давили на суд.

В конце концов так и вышло — в апреле 2000-го Хилю вернули и клуб, и остальное. Вот только "Атлетико" упал слишком низко и спастись уже не успел.

***

Да, перед смертью Хилю было что вспомнить.

Взять, например, старых нацистов Отто Ремера и Леона Дегреля, которых он поселил в Марбелье как своих особых гостей.

Или перепалку в Амстердаме, где приравнял “Аякс” к Конго: “Смотришь в одну сторону – четыре негра. Смотришь в другую – там пять. А посередине – еще три. Негры лезут отовсюду”.

Черт побери, он даже на установке статуи "Победа" Зураба Церетели на набережной Марбельи (она до сих пор там) сумел украсть миллион, а его рейтинги росли, и фанаты "Атлетико" скандировали его имя, пока клуб проигрывал финал Кубка-2000 "Эспаньолу" ”.

Более того, когда Хиль умер, провести его в последний путь собралась толпа селебрити, а письмо с соболезнованиями прислала королевская семья. Он был убийцей, мошенником, расистом и часто самодуром, но какая разница, если Хуан Карлос тоже хотел быть на его месте в том джакузи?

Да и ни для кого разницы не было. Харизма победила мораль, цель оправдала средства, а успех заменил добродетели.

Известно, что когда Хиль умирал, то завещал похоронить себя обернутым в флаг "Атлетико", а на могиле написать: "Здесь лежит дурак, веривший, что все может быть лучше".

Первую часть завещания дети выполнили, но вторую нет — посчитали, что это уже слишком. Мир к их отцу и так был снисходителен, как ни к кому другому.

По теме
yellow-arrow
Ищут вратаря на долгую перспективу. Ньюкасл заинтересовался голкипером Валенсии
yellow-arrow
Вице-президент Барселоны: Мы не хотим играть друг с другом по эмоциональным причинам
yellow-arrow
Поддержка с родины. В защиту Винисиуса Жуниора встал президент
Рауль Атлетико (Мадрид) Бернд Шустер Радомир Антич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости