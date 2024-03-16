Примера. Хетафе — Жирона 1:0. Довбик снова не выручил

"Жирона" проиграла пятую выездную игру из последних шести. С этим надо что-то делать, иначе вылетят из ТОП-4.

Сегодня каталонцы наиграли максимум на ничью. Им не хватило свежести, смелости, а еще травмированного Цыганкова против "Хетафе", который сыграл в свой привычный футбол — то есть, замедлял мяч и провоцировал.

Помочь "Жироне" могло потенциальное удаление Альдерете, но арбитр в спорной ситуации показал защитнику синих только желтую карточку.

Ну, а дальше "Хетафе" внезапно забил. Алейш Гарсия удержал в игре Сантьяго, и Мориба это увидел, отдав умную передачу.

19 - At 19 years and 296 days, Yellu Santiago is @GetafeCFen's youngest goalscorer in @LaLigaEN since Emiliano Buendía in September 2015 against Levante (18 years and 276 days).



Youth pic.twitter.com/9Mmj57Nq91 — OptaJose (@OptaJose) March 16, 2024

И что было делать? Довбик попытался спасти своих, но с левой пробил немного мимо дальней штанги. Не везет Артему.

И во втором тайме то же самое. "Жирона" вроде бы владела мячом, но единственный реальный момент Довбик запорол, плохо пробив головой. Тем временем "Хетафе" почти не переходил центр поля, но как только это делал — Мориба и Мата имели великолепные голевые возможности и чудом не забили.

Кризис — вот как это называется. Причем сейчас в "Жироне" дефицит всего — идей, сил, надежности.

В таблице только за счет старых запасов команда Мичела еще вторая с 62 очками. У "Хетафе" - 38 баллов и 9-е место.

29-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Жирона" - 1:0

Гол: Сантьяго, 34

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Дуарте, 90+1), Даконам, Альдерете, Альварес (Рико, 57) — Сантьяго (Мата, 68) — Гринвуд, Милья, Мориба (Аленья, 68), Максимович — Оскар (Кармона, 90+1)

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Хуанпе, Блинд — Мартин, Алейш Гарсия (Солис, 54) — Порту (Хастин Гарсия, 77), Торре (Стуани, 77), Савио — Довбик

Предупреждения: Альдерете, 11, Милья, 52, Оскар, 90, Кармона, 90+4 — Савио, 9, Алейш Гарсия, 15, Порту, 39, Стуани, 86