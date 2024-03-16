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Примера. Хетафе — Жирона 1:0. Довбик снова не выручил

Испания

Катастрофа с выездами продолжается

Примера. Хетафе — Жирона 1:0. Довбик снова не выручил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" проиграла пятую выездную игру из последних шести. С этим надо что-то делать, иначе вылетят из ТОП-4.

Сегодня каталонцы наиграли максимум на ничью. Им не хватило свежести, смелости, а еще травмированного Цыганкова против "Хетафе", который сыграл в свой привычный футбол — то есть, замедлял мяч и провоцировал.

Помочь "Жироне" могло потенциальное удаление Альдерете, но арбитр в спорной ситуации показал защитнику синих только желтую карточку.

Ну, а дальше "Хетафе" внезапно забил. Алейш Гарсия удержал в игре Сантьяго, и Мориба это увидел, отдав умную передачу.

И что было делать? Довбик попытался спасти своих, но с левой пробил немного мимо дальней штанги. Не везет Артему.

И во втором тайме то же самое. "Жирона" вроде бы владела мячом, но единственный реальный момент Довбик запорол, плохо пробив головой. Тем временем "Хетафе" почти не переходил центр поля, но как только это делал — Мориба и Мата имели великолепные голевые возможности и чудом не забили.

Кризис — вот как это называется. Причем сейчас в "Жироне" дефицит всего — идей, сил, надежности.

В таблице только за счет старых запасов команда Мичела еще вторая с 62 очками. У "Хетафе" - 38 баллов и 9-е место.

29-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Жирона" - 1:0

Гол: Сантьяго, 34

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Дуарте, 90+1), Даконам, Альдерете, Альварес (Рико, 57) — Сантьяго (Мата, 68) — Гринвуд, Милья, Мориба (Аленья, 68), Максимович — Оскар (Кармона, 90+1)

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Хуанпе, Блинд — Мартин, Алейш Гарсия (Солис, 54) — Порту (Хастин Гарсия, 77), Торре (Стуани, 77), Савио — Довбик

Предупреждения: Альдерете, 11, Милья, 52, Оскар, 90, Кармона, 90+4 — Савио, 9, Алейш Гарсия, 15, Порту, 39, Стуани, 86

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1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
16.03.2024 в 22:05
Тоді виходить, що Реал турів так за 4 до кінця оформить чемпіонство?
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1
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Комментарии 12
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
16.03.2024 в 22:05
Тоді виходить, що Реал турів так за 4 до кінця оформить чемпіонство?
Ответить
1
0
metall5291 (Kharkiv)
16.03.2024 в 21:51
Нічого дивного, це справжній рівень Жирони, у якої просто не вистачило сил, фінансів, гравців ( як основи так і заміни) на всю марафонську дистанцію чемпіонату Іспанії.
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3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.03.2024 в 21:47
довбик вышел на свой уровень!
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2
2
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
16.03.2024 в 21:45
Я взагалі був здивований, що Довбик забив 11 голів у Ла Лізі. Мабуть пощастило. А зараз - це справжній Довбик і його рівень. Буде диво, якщо він за дев'ять матчів, які залишились заб'є хоча б голів 4.
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2
1
Romerik (YNWA)
16.03.2024 в 21:45
Які ж це хетафе гніди і симулянти. Давно такого не зустрічав. Жирона непогано, як для себе цьогорічної. В Довбика вже з'являються по кілька хороших моментів за матч. Прорве обов'язково. А щодо команди є питання. Зараз навіть лч вже під загрозою. Багато чого буде залежати від наступних 4-х матчів.
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2
1
magnum power (БОМЖ)
16.03.2024 в 21:44
усі суперники Жирони в останніх іграх грають, начебто у них це головний матч у житті. не шкодують ні суперника, ні себе. цікаво, звідки ж їхні мотиватори, з Мадрида чи Барси?
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1
1
metall5291 (Kharkiv)
16.03.2024 в 21:55
Це взагалі смішно. Реалу Жирона не суперник - зовсім. Барселоні, мабуть , теж.
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1
0
magnum power (БОМЖ)
16.03.2024 в 21:59
мабудь я про Атлетико.
 
0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.03.2024 в 22:23
може й так, але не думаю. Побачимо завтра, як зіграють Атл. Мадрид з Барсою.
 
0
0
Djarik87 (Київська область)
16.03.2024 в 21:40
Сподіваюсь ці додіки не попадуть навіть в лє, а в слідуючому сезоні взагалі вилитять з чемпіонату. а Довбика треба в Колос або Дніпро 1. Це його рівень.
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0
4
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.03.2024 в 21:39
Довбику треба до церкви сходити перед матчами плей-оф.
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1
2
Лекарь (село Дарниця)
16.03.2024 в 21:38
Жахлива гра від Жирони. Погана гра від Артема Довбика, дуже погана
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