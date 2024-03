Примера. Хетафе — Жирона 1:0. Довбик снова не выручил

"Жирона" проиграла пятую выездную игру из последних шести. С этим надо что-то делать, иначе вылетят из ТОП-4.

Сегодня каталонцы наиграли максимум на ничью. Им не хватило свежести, смелости, а еще травмированного Цыганкова против "Хетафе", который сыграл в свой привычный футбол — то есть, замедлял мяч и провоцировал.

Помочь "Жироне" могло потенциальное удаление Альдерете, но арбитр в спорной ситуации показал защитнику синих только желтую карточку.

Ну, а дальше "Хетафе" внезапно забил. Алейш Гарсия удержал в игре Сантьяго, и Мориба это увидел, отдав умную передачу.

19 - At 19 years and 296 days, Yellu Santiago is @GetafeCFen's youngest goalscorer in @LaLigaEN since Emiliano Buendía in September 2015 against Levante (18 years and 276 days).



Youth pic.twitter.com/9Mmj57Nq91