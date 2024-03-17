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Лени Йоро хочет перейти в Реал Мадрид. Лилль поставил высокий ценник
100 миллионов евро за защитника
losc
Лени Йоро хочет перейти в "Реал Мадрид", сообщает Marca.
Как говорится в издании, 18-летний француз желает в следующем сезоне играть за мадридский "Реал". "Лилль" за который сейчас играет Йоро, готов отпустить игрока за 100 миллионов евро, тем временем "сливочные" готовы заплатить за трансфер от 30 до 40 миллионов евро. Отмечается, что за французским защитником следит "Челси".
Напомним, за этот сезон Йоро сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано на лето 2025 года. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
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