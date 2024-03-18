Барселона не проигрывает на протяжении десяти матчей после заявления Хави об уходе

Благодаря победе "Барселоны" над "Атлетико" (3:0) в 29-м туре Ла Лиги, беспроигрышная серия каталонского клуба достигла десяти матчей.

Последнее поражение "сине-гранатовых" датировано 27 января. Тогда подопечные Хави дома уступили "Вильярреалу" со счётом 3:5, а сам тренер на послематчевой пресс-конференции объявил об уходе с должности наставника команды по окончании сезона.

После того поединка "блауграна" одержала семь побед и три раза сыграла вничью.

"Барселона" занимает вторую строчку в чемпионате Испании, отставая от мадридского "Реала" на восемь очков.



