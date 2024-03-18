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Барселона не проигрывает на протяжении десяти матчей после заявления Хави об уходе
Результаты подопечных Эрнандеса значительно улучшились за последнее время
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
Благодаря победе "Барселоны" над "Атлетико" (3:0) в 29-м туре Ла Лиги, беспроигрышная серия каталонского клуба достигла десяти матчей.
Последнее поражение "сине-гранатовых" датировано 27 января. Тогда подопечные Хави дома уступили "Вильярреалу" со счётом 3:5, а сам тренер на послематчевой пресс-конференции объявил об уходе с должности наставника команды по окончании сезона.
После того поединка "блауграна" одержала семь побед и три раза сыграла вничью.
"Барселона" занимает вторую строчку в чемпионате Испании, отставая от мадридского "Реала" на восемь очков.
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