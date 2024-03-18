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Барселона не проигрывает на протяжении десяти матчей после заявления Хави об уходе

Испания

Результаты подопечных Эрнандеса значительно улучшились за последнее время

Барселона не проигрывает на протяжении десяти матчей после заявления Хави об уходе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

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Благодаря победе "Барселоны" над "Атлетико" (3:0) в 29-м туре Ла Лиги, беспроигрышная серия каталонского клуба достигла десяти матчей.

Последнее поражение "сине-гранатовых" датировано 27 января. Тогда подопечные Хави дома уступили "Вильярреалу" со счётом 3:5, а сам тренер на послематчевой пресс-конференции объявил об уходе с должности наставника команды по окончании сезона.

После того поединка "блауграна" одержала семь побед и три раза сыграла вничью.

"Барселона" занимает вторую строчку в чемпионате Испании, отставая от мадридского "Реала" на восемь очков.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Бураков
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