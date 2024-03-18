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Испанский клуб узнал цену за Гринвуда из Манчестер Юнайтед
Игрок может остаться в Испании
Фото: Getty Images
Вингер "Манчестер Юнайтед", который сейчас выступает за "Хетафе" на правах аренды, Мейсон Гринвуд может остаться в Испании.
Подписание 22-летнего футболиста рассматривали в "Атлетико Мадрид". Они связались с английским клуб, "МЮ" назвал цену в 50 миллионов евро.
Мейсон Гринвуд в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 24 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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