Хавбек Барселоны Фермин Лопес: Нам будет не хватать Хави

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес признал, что будет скучать по главному тренеру Хави Эрнандесу, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

"Хави дал мне почти всё здесь, в этом клубе. Когда я вернулся из аренды - он доверял мне больше всех. Он всегда вселял в меня уверенность и дал возможность стать игроком основной команды. Конечно, нам будет его не хватать", - сказал 20-летний хавбек в интервью изданию SPORT.

На счету Лопеса пять забитых голов в 29 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах в этом сезоне.