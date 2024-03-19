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Хавбек Барселоны Фермин Лопес: Нам будет не хватать Хави

Испания
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Воспитанник Ла Массии разочарован решением наставника

Хавбек Барселоны Фермин Лопес: Нам будет не хватать Хави

Tribuna.com

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Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес признал, что будет скучать по главному тренеру Хави Эрнандесу, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

"Хави дал мне почти всё здесь, в этом клубе. Когда я вернулся из аренды - он доверял мне больше всех. Он всегда вселял в меня уверенность и дал возможность стать игроком основной команды. Конечно, нам будет его не хватать", - сказал 20-летний хавбек в интервью изданию SPORT.

На счету Лопеса пять забитых голов в 29 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах в этом сезоне.

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Барселона Хави Фермин Лопес
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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