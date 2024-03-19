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Гранада назначила нового главного тренера - команда занимает 19 место в Ла Лиге

Испания

Ещё один аутсайдер Примеры сменил наставника

Гранада назначила нового главного тренера - команда занимает 19 место в Ла Лиге

COPE

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Пресс-служба испанской "Гранады" официально объявила о назначении нового главного тренера.

Им стал уже ранее работавший с андалусийской командой в сезоне 2015-16 Хосе Рамон Сандоваль. На этой должности он сменил Александера Медину. Подробности сделки пока что не разглашаются.

"Гранада" занимает 19-е место в таблице после 28 сыгранных матчей в Ла Лиге. На счету команды 14 набранных очков.

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Гранада Ла Лига тренер
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Источник:
Granada
Опубликовал: Александр Бураков
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