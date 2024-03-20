Куртуа успешно перенёс операцию на мениске. Стало известно, сколько пропустит вратарь Реала

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа перенес операцию после новой травмы. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

"Наш игрок Тибо Куртуа сегодня перенес успешную операцию, причиной которой стал разрыв внутреннего мениска правого колена. Сейчас он находится под наблюдением медицинской службы клуба. Куртуа начнет программу по реабилитации в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы со ссылкой на источники в "королевском" клубе - Куртуа пропустит около двух месяцев.

Напомним, последний официальный матч Куртуа провел 17 июня составе сборной Бельгии. Через два месяца 31-летний вратарь порвал крестообразную связку, из-за чего не смог принять участия ни в одном матче в нынешнем сезоне.