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Мадридский Атлетико проявляет интерес к нападающему Барселоны
Может дойти до обмена футболистами
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский клуб ранее неоднократно брал игроков из "Барселоны". Этим летом "Атлетико" может попытаться подписать Роберта Левандовского, сообщил журналист Рубен Урия в программе "Onze" на канале Esport3.
По его информации, есть руководители "Барсы", которые были бы не против ухода Левандовского и который мог бы сопровождаться обменом между "кольчонерос" и "блаугранас". Речь идет о Жоао Феликсе, который принадлежит "Атлетико", но играет в аренде в "Барселоне".
EN DIRECTE— Esport3 (@esport3) March 19, 2024
???? L'Atlètic de Madrid, atent a Lewandowski!
Ho ha dit @rubenuria a l'Onze d'Esport3https://t.co/u9KPRIHAvJ pic.twitter.com/rOiVAqIbxX
Команда из столицы Каталонии раздумывает над таким решением, среди прочего, из-за зарплаты Левандовского, поскольку в следующем сезоне зарплата поляка увеличится. Сама перспектива обмена с участием Феликса пока что полностью не согласована "Барселоной" и следующие несколько месяцев должны принести дополнительную информацию по этому вопросу.
Добавим, что Роберт Левандовски в этом сезоне имеет на своем счету 20 голов и 9 ассистов в 39 играх, Жоао Феликс имеет 9 забитых мячей и 5 передач в 34 сыгранных поединках.
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