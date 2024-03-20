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Мадридский Атлетико проявляет интерес к нападающему Барселоны

Испания

Может дойти до обмена футболистами

Мадридский Атлетико проявляет интерес к нападающему Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мадридский клуб ранее неоднократно брал игроков из "Барселоны". Этим летом "Атлетико" может попытаться подписать Роберта Левандовского, сообщил журналист Рубен Урия в программе "Onze" на канале Esport3.

По его информации, есть руководители "Барсы", которые были бы не против ухода Левандовского и который мог бы сопровождаться обменом между "кольчонерос" и "блаугранас". Речь идет о Жоао Феликсе, который принадлежит "Атлетико", но играет в аренде в "Барселоне".

Команда из столицы Каталонии раздумывает над таким решением, среди прочего, из-за зарплаты Левандовского, поскольку в следующем сезоне зарплата поляка увеличится. Сама перспектива обмена с участием Феликса пока что полностью не согласована "Барселоной" и следующие несколько месяцев должны принести дополнительную информацию по этому вопросу.

Добавим, что Роберт Левандовски в этом сезоне имеет на своем счету 20 голов и 9 ассистов в 39 играх, Жоао Феликс имеет 9 забитых мячей и 5 передач в 34 сыгранных поединках.

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Роберт Левандовский Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Феликс
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Источник:
Esport3
Опубликовал: Александр Гресь
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