Форвард Реала Хоселу: У нас лучший клуб мира, другим неприятно видеть настолько стабильную команду

Центральный нападающий мадридского "Реала" Хоселу прокомментировал критику в адрес "сливочных" со стороны болельщиков других клубов.

"Антимадридизм? Это довольно неприятное слово, но я могу понять, как неприятно видеть команду, которая является лучшей командой в мире и год за годом чего-то достигает. И это не благодаря чей-то помощи, это - работа клуба.

"Реал" - величайшая команда в мире благодаря своим действиям, тому, как относится к людям, из-за своего спокойствия... Это самый любимый клуб на планете. Когда мы приезжаем, к примеру, в Саудовскую Аравию - восемьдесят процентов стадиона носят футболку "Мадрида". Я видел это и в других местах: в США то же самое. Остальным командам тяжело приходится в связи с этим", - приводит слова испанца ABC.