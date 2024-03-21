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Форвард Реала Хоселу: У нас лучший клуб мира, другим неприятно видеть настолько стабильную команду

Испания

Воспитанник "галактикос" считает, что всё дело в зависти

Форвард Реала Хоселу: У нас лучший клуб мира, другим неприятно видеть настолько стабильную команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный нападающий мадридского "Реала" Хоселу прокомментировал критику в адрес "сливочных" со стороны болельщиков других клубов.

"Антимадридизм? Это довольно неприятное слово, но я могу понять, как неприятно видеть команду, которая является лучшей командой в мире и год за годом чего-то достигает. И это не благодаря чей-то помощи, это - работа клуба.

"Реал" - величайшая команда в мире благодаря своим действиям, тому, как относится к людям, из-за своего спокойствия... Это самый любимый клуб на планете. Когда мы приезжаем, к примеру, в Саудовскую Аравию - восемьдесят процентов стадиона носят футболку "Мадрида". Я видел это и в других местах: в США то же самое. Остальным командам тяжело приходится в связи с этим", - приводит слова испанца ABC.

Напомним, Хоселу перешёл в "Реал" на правах аренды из "Эспаньола". "Королевский"клуб оставил за собой опцию выкупа 33-летнего форварда по окончании нынешнего сезона.

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Источник:
ABC
Опубликовал: Александр Бураков
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