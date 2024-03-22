Жирона начала процесс обновления лицензии УЕФА

Бело-красные готовятся к следующему сезону и не хотят неожиданностей в связи с более чем вероятным участием в еврокубках. Только полный крах может помешать Жироне играть на континентальных соревнованиях в следующем сезоне и клуб уже запустил механизм, чтобы попытаться восстановить свою лицензию УЕФА.

"Это простая процедура, которая осуществляется через Королевскую федерацию футбола Испании, но очень важно не оставлять все на последнюю минуту. Для того, чтобы получить лицензию УЕФА и, таким образом, иметь возможность соревноваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Конференции, необходимо выполнить определенные требования, которые касаются инфраструктуры, правовой среды и экономических вопросов. У "Жироны" все есть на месте и соответствует современным требованиям, поэтому они не должны пострадать", - сообщает испанское издание. Кроме этого, клуб планирует вложить 20 миллионов евро в строительство дополнительных трибун на домашнем стадионе "Монтиливи".

Напомним, что бело-красные в Ла Лиге находятся на третьем месте после 29 сыгранных туров. Это дает им возможность квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов. Главным инвестором "Жироны" является холдинг City Football Group, который также владеет "Манчестер Сити". CFG владеет менее 50% акций каталонцев. Клубу будет достаточно доказать УЕФА, что никто из холдинга не участвует в принятии руководящих решений, а также "внести некоторые коррективы в состав совета директоров".