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Саудовцы предлагают Левандовскому 92 млн евро в год

Испания

Поляк непоколебим в своем решении

Саудовцы предлагают Левандовскому 92 млн евро в год

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский не согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как говорится в источнике, неназванный клуб из Саудовской Аравии, предложил поляку заработную плату в размере 92 миллионов евро в год, на что Левандовский ответил отказом, ведь ему комфортно в "Барселоне" и он не хочет покидать команду в ближайшие три года.

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Напомним, за этот сезон Левандовский принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отличившись 20-ю голами и девятью результативными передачами.

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Роберт Левандовский Саудовская Аравия
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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