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Реал Мадрид выставил цену, за которую готов приобрести защитника Ливерпуля
Ливерпуль не хочет отпускать игрока, пока не нашел ему достойную замену
Planet Football
"Реал Мадрид" готовый отдать около 80 миллионов евро за Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает The Sun.
За информацией источника, "Ливерпуль" не хочет расставаться с 25-летным англичанином контракт которого заканчивается летом 2025 года, главная цель "мерсисайдцев" это продлить контракт защитника. Отмечается, что "Реал Мадрид" внимательно следит за ситуацией, сам же Александер-Арнольд заинтересован в смене клуба, ведь не знает какое будущее его ожидает с приходом нового тренера.
Напомним, в этом сезоне Александер-Арнольд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 10 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.
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