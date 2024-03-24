Реал Мадрид выставил цену, за которую готов приобрести защитника Ливерпуля

"Реал Мадрид" готовый отдать около 80 миллионов евро за Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает The Sun.

За информацией источника, "Ливерпуль" не хочет расставаться с 25-летным англичанином контракт которого заканчивается летом 2025 года, главная цель "мерсисайдцев" это продлить контракт защитника. Отмечается, что "Реал Мадрид" внимательно следит за ситуацией, сам же Александер-Арнольд заинтересован в смене клуба, ведь не знает какое будущее его ожидает с приходом нового тренера.

Напомним, в этом сезоне Александер-Арнольд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 10 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.