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Винисиус - об Эндрике: Ожидаю, что он придет в Реал готовым влиять на игру

Испания

Вингер Реала прокомментировал переход юного бразильца в Реал

Винисиус - об Эндрике: Ожидаю, что он придет в Реал готовым влиять на игру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер "Реала" Винисиус прокомментировал переход его партнера по сборной Эндрика в стан "сливочных":

"Важно прислушиваться к ветеранам в раздевалке. Я надеюсь, что Эндрик сделает это. Он отличный игрок и отличный парень.

Я ожидаю, что он будет прогрессировать и дальше и перейдет в мадридский "Реал" готовым повлиять на команду", - сказал Винисиус.

Напомним, что вчера Эндрик забил дебютный гол за сборную Бразилии в товарищеском матче против Англии на 80-й минуте, который оказался победным.

Летом нападающий присоединится к стану "сливочных". "Палмейрас" получил за будущий трансфер игрока 35 миллионов евро + 25 млн бонусами.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Вarcelinius
24.03.2024 в 18:41
Эндрик приедет, ты уедешь.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
24.03.2024 в 18:41
Эндрик приедет, ты уедешь.
Ответить
0
0

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