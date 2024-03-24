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Винисиус - об Эндрике: Ожидаю, что он придет в Реал готовым влиять на игру
Вингер Реала прокомментировал переход юного бразильца в Реал
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус прокомментировал переход его партнера по сборной Эндрика в стан "сливочных":
"Важно прислушиваться к ветеранам в раздевалке. Я надеюсь, что Эндрик сделает это. Он отличный игрок и отличный парень.
Я ожидаю, что он будет прогрессировать и дальше и перейдет в мадридский "Реал" готовым повлиять на команду", - сказал Винисиус.
Напомним, что вчера Эндрик забил дебютный гол за сборную Бразилии в товарищеском матче против Англии на 80-й минуте, который оказался победным.
Летом нападающий присоединится к стану "сливочных". "Палмейрас" получил за будущий трансфер игрока 35 миллионов евро + 25 млн бонусами.
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