Винисиус - об Эндрике: Ожидаю, что он придет в Реал готовым влиять на игру

Вингер "Реала" Винисиус прокомментировал переход его партнера по сборной Эндрика в стан "сливочных":

"Важно прислушиваться к ветеранам в раздевалке. Я надеюсь, что Эндрик сделает это. Он отличный игрок и отличный парень. Я ожидаю, что он будет прогрессировать и дальше и перейдет в мадридский "Реал" готовым повлиять на команду", - сказал Винисиус.

Напомним, что вчера Эндрик забил дебютный гол за сборную Бразилии в товарищеском матче против Англии на 80-й минуте, который оказался победным.

Летом нападающий присоединится к стану "сливочных". "Палмейрас" получил за будущий трансфер игрока 35 миллионов евро + 25 млн бонусами.