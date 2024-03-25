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Два клуба Премьер-лиги заинтересовались молодым талантом Барселоны
Фермин Лопес заинтересовал несколько клубов
фото из свободных источников
Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес в этом сезоне показывает хорошие результаты, поэтому несколько клубов обратили на него внимание.
По информации издания Sport, игроком заинтересуются такие команды: "Эвертон" и "Астон Вилла". Эти клубы летом попытаются договориться с "Барселоной" о трансфере.
Фермин в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча и забил 3 гола.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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