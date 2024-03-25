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Два клуба Премьер-лиги заинтересовались молодым талантом Барселоны

Испания

Фермин Лопес заинтересовал несколько клубов

Два клуба Премьер-лиги заинтересовались молодым талантом Барселоны

фото из свободных источников

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Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес в этом сезоне показывает хорошие результаты, поэтому несколько клубов обратили на него внимание.

По информации издания Sport, игроком заинтересуются такие команды: "Эвертон" и "Астон Вилла". Эти клубы летом попытаются договориться с "Барселоной" о трансфере.

Фермин в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча и забил 3 гола.

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Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Эвертон (Ливерпуль) Фермин Лопес
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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Комментарии 1
Djibouti (Djibouti)
25.03.2024 в 22:21
Української Премьер Ліги
Ответить
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