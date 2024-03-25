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Анчелотти: Матчи между Реалом и Ман Сити будут рекламой футбола

Испания
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Анчелотти - о матчах в ЛЧ Реал - Ман Сити

Анчелотти: Матчи между Реалом и Ман Сити будут рекламой футбола

Карло Анчелотті

Новина українською

По мнению главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти, ближайшие матчи Лиги Чемпионов "сливочных" против "Манчестер Сити" станут рекламой футбола.

"Да, наши с Пепом команды часто встречаются, но мне кажется, что это очень хорошо. Это означает, что мы оба находимся в великолепной форме. Матчи против "Манчестер Сити" станут большим вызовом для нас. Мы встречаемся третий год подряд. Это будет настоящая реклама футбола", - приводит слова Анчелотти alfredopedulla.com.

Напомним, что 9 и 17 апреля 2024 года состоятся матчи плей-офф 1/4 Лиги Чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити". В прошлом и позапрошлом годах эти команды встречались в полуфиналах. В 2023 прошли "горожане" и выиграли турнир, а в 2022 прошли "сливочные" и также победили в турнире.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
alfredopedulla.com
Опубликовал: Андрей Мартыник
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